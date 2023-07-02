https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

"Расшевелить контрнаступ". Что Вашингтон придумал для Киева

"Расшевелить контрнаступ". Что Вашингтон придумал для Киева - РИА Новости, 02.07.2023

"Расшевелить контрнаступ". Что Вашингтон придумал для Киева

Украинские власти ищут способ выйти из тупика. Неудачи на фронте списывают на нехватку передовых образцов вооружения и называют "спасителя", который якобы... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T08:00

2023-07-02T08:00

2023-07-02T08:02

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

владимир зеленский

джим риш

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские власти ищут способ выйти из тупика. Неудачи на фронте списывают на нехватку передовых образцов вооружения и называют "спасителя", который якобы изменит все. Какому оружию отвели эту роль — в материале РИА Новости.Со дня на деньЕще несколько месяцев назад союзники Киева уверяли, что не позволят ВСУ наносить удары по международно признанной российской территории. Поэтому дальнобойное оружие передавать не будут.В офисе президента Владимира Зеленского просят его уже давно. Речь о британских ракетах Storm Shadow и американских ATACMS. Разговоры о них начались еще прошлой весной.И спустя год Лондон снял табу: в мае заявил о поставках "Штормов". В этом же месяце начали активно применять ракеты в зоне конфликта — бить по целям в тылу. Одним из пострадавших объектов стал Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.Теперь, видимо, и американцы передумали насчет ATACMS. По данным Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны Украины, Киев "получил положительные сигналы по этому вопросу". Информацию подтвердили источники в Европе и США.Американский сенатор-республиканец Джим Риш на этой неделе также высоко оценил вероятность передачи ATACMS. "С самого начала я говорил: предоставьте все, что стреляет, пока это не ядерное оружие. Любое другое, которое у нас есть, должно быть доступно украинцам. Будь то истребители F-16 или дальнобойные ракеты ATACMS — все, что мы имеем", — подчеркнул он.Сменили риторику и в Пентагоне. Если раньше всячески открещивались, то теперь сообщили, что "не знают о решении по поставкам". А принимает его глава Белого дома.Грозное оружиеATACMS — твердотопливная баллистическая ракета класса "земля — земля" дальностью до 300 километров. Самые "желанные" для нее цели — артиллерия, системы ПВО и ПРО, объекты тылового обеспечения, комплексы управления и контроля. Наведение — инерциальное с GPS.Сам снаряд может оснащаться осколочно-фугасной боеголовкой класса WDU-18 массой в 500 фунтов (примерно 227 килограммов). Также есть комплектации с кассетными боеголовками, начиненными суббоеприпасами М74. Их, в зависимости от варианта, от 300 до 950 — во втором случае дальность удара почти вдвое меньше.Удовольствие недешевое: каждая ракета, как отмечает американский Центр стратегических международных исследований, стоит больше миллиона долларов.Для запуска ATACMS используют РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS."Конечно, ATACMS представляет для нас опасность. Но сейчас в первую очередь предстоит думать о том, чтобы поражать установки HIMARS, с которых будут запускать эти ракеты. А также выявлять и уничтожать склады с данным оружием", — поясняет военный эксперт Алексей Леонков.При этом, указывает аналитик, российским комплексам ПВО "Тор-М2" и "Бук-М2/М3" такое оружие по зубам. Правда, поразить его куда сложнее, чем аналоги с меньшим радиусом действия. Все потому, что дальнобойность позволит ВСУ отодвинуть пусковые установки дальше от линии фронта. И от российских станций контрбатарейной борьбы.Похожий опытС точки зрения тактических целей и задач из поставленных Западом вооружений ближе всего к ATACMS — британские Storm Shadow. Конечно, аналогом их можно назвать только весьма условно: Storm Shadow — авиационная ракета, она значительно тяжелее, даже боевая часть весит почти вдвое больше.При этом для нее пришлось переоборудовать Су-24 украинских ВВС.Однако оба вида вооружений предназначены для поражения схожих целей в тылу противника. И здесь есть нюансы: господство российских ВКС в воздухе затрудняет использование Storm Shadow, а в случае с наземными ATACMS этот фактор уже не играет значимую роль.Конечно, поставка отдельных типов боеприпасов не может радикально повлиять на обстановку на фронте, но и недооценивать мощь дальнобойных ракет нельзя. При этом нам еще предстоит узнать, сколько именно ATACMS США готовы передать союзнику, увязшему в запорожских степях.

https://ria.ru/20230626/istrebiteli-1880073639.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, украина, россия, владимир зеленский, джим риш, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, пентагон, f-16, су-24