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Глава МИД Австрии призвал соблюдать законы в вопросе российских активов
Глава МИД Австрии призвал соблюдать законы в вопросе российских активов - РИА Новости, 02.07.2023
Глава МИД Австрии призвал соблюдать законы в вопросе российских активов
В вопросе замороженных в Европе активов РФ следует придерживаться норм права, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T16:01
2023-07-02T16:01
2023-07-02T16:01
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. В вопросе замороженных в Европе активов РФ следует придерживаться норм права, заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF. "Мы страны с главенством права. Здесь каждое решение - будь то решение по санкциям, по использованию ли замороженных средств - можно оспорить европейским судом в Люксембурге", - заявил он. Он призвал к соблюдению норм международного права в вопросе конфискации и использования замороженных российских активов, иначе существует риск "опозориться".
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европа, россия, австрия, александер шалленберг, в мире
Европа, Россия, Австрия, Александер Шалленберг, В мире
Глава МИД Австрии призвал соблюдать законы в вопросе российских активов
Глава МИД Австрии Шалленберг призвал к соблюдению норм права в вопросе российских активов