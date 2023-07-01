https://ria.ru/20230701/zemletryasenie-1881647544.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 01.07.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:21
2023-07-01T15:21
2023-07-01T15:21
в мире
кахраманмараш
турция
сирия
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АНКАРА, 1 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Twitter. Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 15.04 по местному времени (совпадает с мск) в районе Нурхак. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,01 километра. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи.
https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html
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в мире, кахраманмараш, турция, сирия
В мире, Кахраманмараш, Турция, Сирия
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецком Кахраманмараше