https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881612696.html
Зеленский разрушил суверенитет Украины, заявил Володин
Зеленский разрушил суверенитет Украины, заявил Володин - РИА Новости, 01.07.2023
Зеленский разрушил суверенитет Украины, заявил Володин
Владимир Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T09:38
2023-07-01T09:38
2023-07-01T14:59
в мире
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вячеслав володин
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанес Украине непоправимый ущерб", — считает он. Володин напомнил, что на Украине запрещается русский язык, на котором говорит большинство населения, а вместо него навязывается английский, который Зеленский наделил статусом языка международного общения. Киевский режим сделал из нацистов Бандеры и Шухевича героев, а затем подменил День Победы "днем Европы". На Украине преследуют каноническую Украинскую православную церковь, а также разрушают институт семьи. Крупнейшие украинские компании активно участвуют в так называемом "месяце прайда" и украшают свои страницы ЛГБТ-символикой, добавил спикер Госдумы.По его словам, итоговый результат для украинцев оказался плачевным: в прошлом году национальный ВВП рухнул на 29,1 процента, а численность населения сократилась на 23 процента. Сейчас же, отметил Володин, Зеленский предлагает украинцам терпеть боль, стресс и травмы путем легализации марихуаны. Это вобьет последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности, уверен спикер Госдумы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума рф
В мире, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Госдума РФ
Зеленский разрушил суверенитет Украины, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Владимир Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины, заявил в Telegram-канале
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанес Украине непоправимый ущерб", — считает он.
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Володин напомнил, что на Украине запрещается русский язык, на котором говорит большинство населения, а вместо него навязывается английский, который Зеленский наделил статусом языка международного общения. Киевский режим сделал из нацистов Бандеры и Шухевича героев, а затем подменил День Победы "днем Европы". На Украине преследуют каноническую Украинскую православную церковь, а также разрушают институт семьи. Крупнейшие украинские компании активно участвуют в так называемом "месяце прайда" и украшают свои страницы ЛГБТ-символикой, добавил спикер Госдумы.
По его словам, итоговый результат для украинцев оказался плачевным: в прошлом году национальный ВВП рухнул на 29,1 процента, а численность населения сократилась на 23 процента.
Сейчас же, отметил Володин, Зеленский предлагает украинцам терпеть боль, стресс и травмы путем легализации марихуаны. Это вобьет последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности, уверен спикер Госдумы.
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