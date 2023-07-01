https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881612696.html

Зеленский разрушил суверенитет Украины, заявил Володин

Зеленский разрушил суверенитет Украины, заявил Володин - РИА Новости, 01.07.2023

Зеленский разрушил суверенитет Украины, заявил Володин

Владимир Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T09:38

2023-07-01T09:38

2023-07-01T14:59

в мире

украина

вячеслав володин

владимир зеленский

госдума рф

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский нанес непоправимый ущерб суверенитету Украины, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанес Украине непоправимый ущерб", — считает он. Володин напомнил, что на Украине запрещается русский язык, на котором говорит большинство населения, а вместо него навязывается английский, который Зеленский наделил статусом языка международного общения. Киевский режим сделал из нацистов Бандеры и Шухевича героев, а затем подменил День Победы "днем Европы". На Украине преследуют каноническую Украинскую православную церковь, а также разрушают институт семьи. Крупнейшие украинские компании активно участвуют в так называемом "месяце прайда" и украшают свои страницы ЛГБТ-символикой, добавил спикер Госдумы.По его словам, итоговый результат для украинцев оказался плачевным: в прошлом году национальный ВВП рухнул на 29,1 процента, а численность населения сократилась на 23 процента. Сейчас же, отметил Володин, Зеленский предлагает украинцам терпеть боль, стресс и травмы путем легализации марихуаны. Это вобьет последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности, уверен спикер Госдумы.

https://ria.ru/20230701/fiasko-1881598243.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума рф