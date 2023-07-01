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Вице-премьер Чувашии рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин
Вице-премьер Чувашии рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин - РИА Новости, 01.07.2023
Вице-премьер Чувашии рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин
Заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью прокурора Чувашии Андрея... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T18:02
2023-07-01T18:02
2023-07-01T18:03
чебоксары
игорь краснов
олег николаев (политик)
россия
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью прокурора Чувашии Андрея Фомина и рассказал, что тот был опытным пловцом. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что прокурор Чувашии утонул днем в субботу во время заплыва на Волге в Чебоксарах. Свои соболезнования семье и близким погибшего выразил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и глава республики Олег Николаев. Однако причины смерти Фомина они не назвали. "Андрей Валерьевич, как же так??? Буквально перед началом старта пожелали друг другу удачи в заплыве. И вот такая трагедия… Вот ком в ком, так в нем точно был уверен, что доплывёт без проблем", - написал Краснов. Вице-премьер Чувашии рассказал, что Фомин удивлял его тем, что выдерживал стабильный график тренировок. "Каждую неделю он готовился к этому заплыву, в прошлом году уже преодолевал эту дистанцию. Давал мне советы и поддерживал меня перед стартом и на тренировках. Я-то в первый раз. Не могу поверить… Вечная память и земля пухом. Мои соболезнования близким", - написал Краснов. Ранее Краснов разместил видео-сообщение с заплыва, где он сам проплыл 2200 метров по Волге, назвав это "большим вызовом" для себя.
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чебоксары, игорь краснов, олег николаев (политик), россия, происшествия
Чебоксары, Игорь Краснов, Олег Николаев (политик), Россия, Происшествия
Вице-премьер Чувашии рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин
Вице-премьер Чувашии Краснов рассказал о заплыве, в котором умер прокурор республики Фомин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости.
Заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале
выразил соболезнования в связи с гибелью прокурора Чувашии Андрея Фомина и рассказал, что тот был опытным пловцом.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что прокурор Чувашии утонул днем в субботу во время заплыва на Волге в Чебоксарах. Свои соболезнования семье и близким погибшего выразил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и глава республики Олег Николаев. Однако причины смерти Фомина они не назвали.
"Андрей Валерьевич, как же так??? Буквально перед началом старта пожелали друг другу удачи в заплыве. И вот такая трагедия… Вот ком в ком, так в нем точно был уверен, что доплывёт без проблем", - написал Краснов.
Вице-премьер Чувашии рассказал, что Фомин удивлял его тем, что выдерживал стабильный график тренировок. "Каждую неделю он готовился к этому заплыву, в прошлом году уже преодолевал эту дистанцию. Давал мне советы и поддерживал меня перед стартом и на тренировках. Я-то в первый раз. Не могу поверить… Вечная память и земля пухом. Мои соболезнования близким", - написал Краснов.
Ранее Краснов разместил видео-сообщение с заплыва, где он сам проплыл 2200 метров по Волге, назвав это "большим вызовом" для себя.