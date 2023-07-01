Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Чувашии рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 01.07.2023 (обновлено: 18:03 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/zaplyv-1881667614.html
Вице-премьер Чувашии рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин
Вице-премьер Чувашии рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин - РИА Новости, 01.07.2023
Вице-премьер Чувашии рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин
Заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью прокурора Чувашии Андрея... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T18:02
2023-07-01T18:03
чебоксары
игорь краснов
олег николаев (политик)
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881653893_0:0:1149:647_1920x0_80_0_0_ac32ca08fb810b610acacfc9f04fee3e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью прокурора Чувашии Андрея Фомина и рассказал, что тот был опытным пловцом. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что прокурор Чувашии утонул днем в субботу во время заплыва на Волге в Чебоксарах. Свои соболезнования семье и близким погибшего выразил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и глава республики Олег Николаев. Однако причины смерти Фомина они не назвали. "Андрей Валерьевич, как же так??? Буквально перед началом старта пожелали друг другу удачи в заплыве. И вот такая трагедия… Вот ком в ком, так в нем точно был уверен, что доплывёт без проблем", - написал Краснов. Вице-премьер Чувашии рассказал, что Фомин удивлял его тем, что выдерживал стабильный график тренировок. "Каждую неделю он готовился к этому заплыву, в прошлом году уже преодолевал эту дистанцию. Давал мне советы и поддерживал меня перед стартом и на тренировках. Я-то в первый раз. Не могу поверить… Вечная память и земля пухом. Мои соболезнования близким", - написал Краснов. Ранее Краснов разместил видео-сообщение с заплыва, где он сам проплыл 2200 метров по Волге, назвав это "большим вызовом" для себя.
чебоксары
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881653893_128:0:1149:766_1920x0_80_0_0_93b8896365f31ac43665a230c05dbb3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чебоксары, игорь краснов, олег николаев (политик), россия, происшествия
Чебоксары, Игорь Краснов, Олег Николаев (политик), Россия, Происшествия
Вице-премьер Чувашии рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин

Вице-премьер Чувашии Краснов рассказал о заплыве, в котором умер прокурор республики Фомин

© Фото : УГП РФ попо Приволжскому федеральному округуПрокурор Чувашии Андрей Фомин
Прокурор Чувашии Андрей Фомин - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : УГП РФ попо Приволжскому федеральному округу
Прокурор Чувашии Андрей Фомин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью прокурора Чувашии Андрея Фомина и рассказал, что тот был опытным пловцом.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что прокурор Чувашии утонул днем в субботу во время заплыва на Волге в Чебоксарах. Свои соболезнования семье и близким погибшего выразил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и глава республики Олег Николаев. Однако причины смерти Фомина они не назвали.
"Андрей Валерьевич, как же так??? Буквально перед началом старта пожелали друг другу удачи в заплыве. И вот такая трагедия… Вот ком в ком, так в нем точно был уверен, что доплывёт без проблем", - написал Краснов.
Вице-премьер Чувашии рассказал, что Фомин удивлял его тем, что выдерживал стабильный график тренировок. "Каждую неделю он готовился к этому заплыву, в прошлом году уже преодолевал эту дистанцию. Давал мне советы и поддерживал меня перед стартом и на тренировках. Я-то в первый раз. Не могу поверить… Вечная память и земля пухом. Мои соболезнования близким", - написал Краснов.
Ранее Краснов разместил видео-сообщение с заплыва, где он сам проплыл 2200 метров по Волге, назвав это "большим вызовом" для себя.
Прокурор Чувашии Андрей Фомин
Прокурор Чувашии Андрей Фомин
Прокурор Чувашии Андрей Фомин. Архивное фото
 
ЧебоксарыИгорь КрасновОлег Николаев (политик)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала