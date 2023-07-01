https://ria.ru/20230701/zaplyv-1881667614.html

Вице-премьер Чувашии рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин

Вице-премьер Чувашии рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин - РИА Новости, 01.07.2023

Вице-премьер Чувашии рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин

Заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью прокурора Чувашии Андрея... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T18:02

2023-07-01T18:02

2023-07-01T18:03

чебоксары

игорь краснов

олег николаев (политик)

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881653893_0:0:1149:647_1920x0_80_0_0_ac32ca08fb810b610acacfc9f04fee3e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью прокурора Чувашии Андрея Фомина и рассказал, что тот был опытным пловцом. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что прокурор Чувашии утонул днем в субботу во время заплыва на Волге в Чебоксарах. Свои соболезнования семье и близким погибшего выразил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и глава республики Олег Николаев. Однако причины смерти Фомина они не назвали. "Андрей Валерьевич, как же так??? Буквально перед началом старта пожелали друг другу удачи в заплыве. И вот такая трагедия… Вот ком в ком, так в нем точно был уверен, что доплывёт без проблем", - написал Краснов. Вице-премьер Чувашии рассказал, что Фомин удивлял его тем, что выдерживал стабильный график тренировок. "Каждую неделю он готовился к этому заплыву, в прошлом году уже преодолевал эту дистанцию. Давал мне советы и поддерживал меня перед стартом и на тренировках. Я-то в первый раз. Не могу поверить… Вечная память и земля пухом. Мои соболезнования близким", - написал Краснов. Ранее Краснов разместил видео-сообщение с заплыва, где он сам проплыл 2200 метров по Волге, назвав это "большим вызовом" для себя.

чебоксары

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чебоксары, игорь краснов, олег николаев (политик), россия, происшествия