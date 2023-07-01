https://ria.ru/20230701/zaderzhanie-1881618524.html

В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына

В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына - РИА Новости, 01.07.2023

В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына

Полицейские задержали жителя Приморского края, подозреваемого в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, у которого вымогал деньги, задержанный... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T10:53

2023-07-01T10:53

2023-07-01T10:53

россия

приморский край

хасанский район

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Приморского края, подозреваемого в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, у которого вымогал деньги, задержанный дал признательные показания, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По информации пресс-службы, полиция получила обращение от 37-летнего мужчины, который рассказал, что знакомый ночью удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе края, угрожая арбалетом. Подростка злоумышленник схватил первым и вывез в лес, где, как потом выяснили полицейские, пристегнул пластмассовыми жгутами к дереву. Потом он вернулся, разбудил отца, вывез его в другое место в лесу и сказал ему, что пленил его сына, уточнили РИА Новости в пресс-службе. Пока злоумышленник шантажировал отца и требовал у него деньги, мальчик освободился и сбежал. Узнав, что полиция поставлена в известность о происходящем, пленитель сбежал. "Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России "Хасанский" и участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по городу Артему задержан ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном лишении свободы своего знакомого и его несовершеннолетнего сына", - рассказали в пресс-службе. Задержанный, у которого с отцом мальчика "ранее возник имущественный спор", дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по п. "г, д" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Нарушение этой части статьи может караться лишением свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20230630/prigovor-1881350458.html

россия

приморский край

хасанский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, приморский край, хасанский район, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)