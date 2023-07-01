https://ria.ru/20230701/zaderzhanie-1881618524.html
В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына
В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына - РИА Новости, 01.07.2023
В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына
Полицейские задержали жителя Приморского края, подозреваемого в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, у которого вымогал деньги, задержанный... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:53
2023-07-01T10:53
2023-07-01T10:53
россия
приморский край
хасанский район
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Приморского края, подозреваемого в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, у которого вымогал деньги, задержанный дал признательные показания, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По информации пресс-службы, полиция получила обращение от 37-летнего мужчины, который рассказал, что знакомый ночью удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе края, угрожая арбалетом. Подростка злоумышленник схватил первым и вывез в лес, где, как потом выяснили полицейские, пристегнул пластмассовыми жгутами к дереву. Потом он вернулся, разбудил отца, вывез его в другое место в лесу и сказал ему, что пленил его сына, уточнили РИА Новости в пресс-службе. Пока злоумышленник шантажировал отца и требовал у него деньги, мальчик освободился и сбежал. Узнав, что полиция поставлена в известность о происходящем, пленитель сбежал. "Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России "Хасанский" и участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по городу Артему задержан ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном лишении свободы своего знакомого и его несовершеннолетнего сына", - рассказали в пресс-службе. Задержанный, у которого с отцом мальчика "ранее возник имущественный спор", дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по п. "г, д" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Нарушение этой части статьи может караться лишением свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20230630/prigovor-1881350458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, хасанский район, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Приморский край, Хасанский район, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына
В Приморье задержали ранее судимого мужчину по делу о пленении подростка и его отца
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости.
Полицейские задержали жителя Приморского края, подозреваемого в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, у которого вымогал деньги, задержанный дал признательные показания, сообщили в пресс-службе
УМВД по региону.
По информации пресс-службы, полиция получила обращение от 37-летнего мужчины, который рассказал, что знакомый ночью удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе края, угрожая арбалетом. Подростка злоумышленник схватил первым и вывез в лес, где, как потом выяснили полицейские, пристегнул пластмассовыми жгутами к дереву. Потом он вернулся, разбудил отца, вывез его в другое место в лесу и сказал ему, что пленил его сына, уточнили РИА Новости в пресс-службе. Пока злоумышленник шантажировал отца и требовал у него деньги, мальчик освободился и сбежал. Узнав, что полиция поставлена в известность о происходящем, пленитель сбежал.
"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России "Хасанский" и участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по городу Артему задержан ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном лишении свободы своего знакомого и его несовершеннолетнего сына", - рассказали в пресс-службе.
Задержанный, у которого с отцом мальчика "ранее возник имущественный спор", дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по п. "г, д" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Нарушение этой части статьи может караться лишением свободы на срок до пяти лет.
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