Рейтинг@Mail.ru
В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/zaderzhanie-1881618524.html
В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына
В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына - РИА Новости, 01.07.2023
В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына
Полицейские задержали жителя Приморского края, подозреваемого в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, у которого вымогал деньги, задержанный... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:53
2023-07-01T10:53
россия
приморский край
хасанский район
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Приморского края, подозреваемого в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, у которого вымогал деньги, задержанный дал признательные показания, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По информации пресс-службы, полиция получила обращение от 37-летнего мужчины, который рассказал, что знакомый ночью удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе края, угрожая арбалетом. Подростка злоумышленник схватил первым и вывез в лес, где, как потом выяснили полицейские, пристегнул пластмассовыми жгутами к дереву. Потом он вернулся, разбудил отца, вывез его в другое место в лесу и сказал ему, что пленил его сына, уточнили РИА Новости в пресс-службе. Пока злоумышленник шантажировал отца и требовал у него деньги, мальчик освободился и сбежал. Узнав, что полиция поставлена в известность о происходящем, пленитель сбежал. "Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России "Хасанский" и участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по городу Артему задержан ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном лишении свободы своего знакомого и его несовершеннолетнего сына", - рассказали в пресс-службе. Задержанный, у которого с отцом мальчика "ранее возник имущественный спор", дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по п. "г, д" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Нарушение этой части статьи может караться лишением свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20230630/prigovor-1881350458.html
россия
приморский край
хасанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приморский край, хасанский район, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Приморский край, Хасанский район, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье задержали мужчину по делу о пленении отца и сына

В Приморье задержали ранее судимого мужчину по делу о пленении подростка и его отца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Приморского края, подозреваемого в незаконном удерживании 14-летнего мальчика и его отца, у которого вымогал деньги, задержанный дал признательные показания, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По информации пресс-службы, полиция получила обращение от 37-летнего мужчины, который рассказал, что знакомый ночью удерживал его самого и его 14-летнего сына на базе отдыха в Хасанском районе края, угрожая арбалетом. Подростка злоумышленник схватил первым и вывез в лес, где, как потом выяснили полицейские, пристегнул пластмассовыми жгутами к дереву. Потом он вернулся, разбудил отца, вывез его в другое место в лесу и сказал ему, что пленил его сына, уточнили РИА Новости в пресс-службе. Пока злоумышленник шантажировал отца и требовал у него деньги, мальчик освободился и сбежал. Узнав, что полиция поставлена в известность о происходящем, пленитель сбежал.
"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России "Хасанский" и участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по городу Артему задержан ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном лишении свободы своего знакомого и его несовершеннолетнего сына", - рассказали в пресс-службе.
Задержанный, у которого с отцом мальчика "ранее возник имущественный спор", дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по п. "г, д" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Нарушение этой части статьи может караться лишением свободы на срок до пяти лет.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Жителю Хабаровска вынесли приговор за похищение трех человек
30 июня, 07:26
 
РоссияПриморский крайХасанский районПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала