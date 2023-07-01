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Орбан назвал Венгрию самой безопасной страной в Европе - РИА Новости, 01.07.2023
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14:25 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/vengriya-1881642373.html
Орбан назвал Венгрию самой безопасной страной в Европе
Орбан назвал Венгрию самой безопасной страной в Европе - РИА Новости, 01.07.2023
Орбан назвал Венгрию самой безопасной страной в Европе
Венгрия должна непрерывно тренироваться и вооружаться, поскольку грядут времена, когда слабые нации исчезнут, а останутся только сильные, заявил венгерский... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T14:25
2023-07-01T14:25
в мире
венгрия
европа
будапешт
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. Венгрия должна непрерывно тренироваться и вооружаться, поскольку грядут времена, когда слабые нации исчезнут, а останутся только сильные, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на церемонии принятия присяги выпускников Национального университета госслужбы. Он отметил, что по соседству с Венгрией разворачивается украинский конфликт, который является "эпицентром сотрясения мировых устоев", одновременно с юга границы Венгрии "осаждают тысячи мигрантов". "Необходима сильная страна, сильное правительство, сильная экономика, сильная армия и не в последнюю очередь сильные служба охраны порядка. Нам надо тренироваться и вооружаться. Наступают такие времена, когда слабые нации исчезнут, а сильные останутся. Поэтому каждый день надо усиливать свои линии обороны и службы охраны порядка", - сказал Орбан. По его словам, Венгрии также "необходимы сильные люди, потому что правда без силы мало чего стоит". "Можно сказать, что сегодня Венгрия - одна из самых безопасных стран Европы, а может быть, и самая безопасная. Мы можем этим гордиться и гордимся", - добавил он. Ранее Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.
https://ria.ru/20230629/vengriya-1881318482.html
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в мире, венгрия, европа, будапешт, виктор орбан
В мире, Венгрия, Европа, Будапешт, Виктор Орбан
Орбан назвал Венгрию самой безопасной страной в Европе

Орбан: Венгрия должна непрерывно вооружаться, так как слабые нации скоро исчезнут

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. Венгрия должна непрерывно тренироваться и вооружаться, поскольку грядут времена, когда слабые нации исчезнут, а останутся только сильные, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на церемонии принятия присяги выпускников Национального университета госслужбы.
Он отметил, что по соседству с Венгрией разворачивается украинский конфликт, который является "эпицентром сотрясения мировых устоев", одновременно с юга границы Венгрии "осаждают тысячи мигрантов".
"Необходима сильная страна, сильное правительство, сильная экономика, сильная армия и не в последнюю очередь сильные служба охраны порядка. Нам надо тренироваться и вооружаться. Наступают такие времена, когда слабые нации исчезнут, а сильные останутся. Поэтому каждый день надо усиливать свои линии обороны и службы охраны порядка", - сказал Орбан.
По его словам, Венгрии также "необходимы сильные люди, потому что правда без силы мало чего стоит". "Можно сказать, что сегодня Венгрия - одна из самых безопасных стран Европы, а может быть, и самая безопасная. Мы можем этим гордиться и гордимся", - добавил он.
Ранее Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В Венгрии назвали абсурдом предложение выдать Киеву 50 миллиардов евро
29 июня, 21:21
 
В миреВенгрияЕвропаБудапештВиктор Орбан
 
 
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