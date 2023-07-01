https://ria.ru/20230701/vengriya-1881642373.html

Орбан назвал Венгрию самой безопасной страной в Европе

Орбан назвал Венгрию самой безопасной страной в Европе - РИА Новости, 01.07.2023

Орбан назвал Венгрию самой безопасной страной в Европе

Венгрия должна непрерывно тренироваться и вооружаться, поскольку грядут времена, когда слабые нации исчезнут, а останутся только сильные, заявил венгерский... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T14:25

2023-07-01T14:25

2023-07-01T14:25

в мире

венгрия

европа

будапешт

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. Венгрия должна непрерывно тренироваться и вооружаться, поскольку грядут времена, когда слабые нации исчезнут, а останутся только сильные, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на церемонии принятия присяги выпускников Национального университета госслужбы. Он отметил, что по соседству с Венгрией разворачивается украинский конфликт, который является "эпицентром сотрясения мировых устоев", одновременно с юга границы Венгрии "осаждают тысячи мигрантов". "Необходима сильная страна, сильное правительство, сильная экономика, сильная армия и не в последнюю очередь сильные служба охраны порядка. Нам надо тренироваться и вооружаться. Наступают такие времена, когда слабые нации исчезнут, а сильные останутся. Поэтому каждый день надо усиливать свои линии обороны и службы охраны порядка", - сказал Орбан. По его словам, Венгрии также "необходимы сильные люди, потому что правда без силы мало чего стоит". "Можно сказать, что сегодня Венгрия - одна из самых безопасных стран Европы, а может быть, и самая безопасная. Мы можем этим гордиться и гордимся", - добавил он. Ранее Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.

https://ria.ru/20230629/vengriya-1881318482.html

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Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, европа, будапешт, виктор орбан