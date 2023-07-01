В УПЦ заявили, что Минкульт Украины не может доказать ее зависимость от РПЦ
Митрополит Климент: Министерство культуры Украины не может доказать зависимость УПЦ от РПЦ
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Митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря). Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Минкультуры Украины не могут привести примеры зависимости Украинской православной церкви (УПЦ) от РПЦ, вместо этого приводят замечания, которые "не имеют ничего общего с реальной жизнью", заявил председатель информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря), следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами.
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"Мы просили представителей Минкульта, госслужбы по этнополитике и свободе совести, чтобы они показали нам хотя бы один пример, где они увидели конкретную зависимость (УПЦ – ред.) от Русской православной церкви, какие-то разнарядки, конкретные указания, другие факты, которые могли бы в нашей уставной документации или в реальной жизни УПЦ подтвердить наличие зависимости. Такого ответа мы не получили, а получили какие-то очередные замечания, которые ничего общего не имеют ни с уставной документацией УПЦ, ни с ее реальной жизнью", - сказал митрополит Климент.
По его словам, Минкультуры Украины "уже имеет множество ответов УПЦ", которые основаны на официальных документах, где говорится о независимости УПЦ от РПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, в отношении некоторых введены государственные санкции. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих.
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.