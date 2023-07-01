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В УПЦ заявили, что Минкульт Украины не может доказать ее зависимость от РПЦ - РИА Новости, 01.07.2023
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Религия
 
17:20 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881662619.html
В УПЦ заявили, что Минкульт Украины не может доказать ее зависимость от РПЦ
В УПЦ заявили, что Минкульт Украины не может доказать ее зависимость от РПЦ - РИА Новости, 01.07.2023
В УПЦ заявили, что Минкульт Украины не может доказать ее зависимость от РПЦ
В Минкультуры Украины не могут привести примеры зависимости Украинской православной церкви (УПЦ) от РПЦ, вместо этого приводят замечания, которые "не имеют... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:20
2023-07-01T17:20
религия
украина
россия
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Минкультуры Украины не могут привести примеры зависимости Украинской православной церкви (УПЦ) от РПЦ, вместо этого приводят замечания, которые "не имеют ничего общего с реальной жизнью", заявил председатель информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря), следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. "Мы просили представителей Минкульта, госслужбы по этнополитике и свободе совести, чтобы они показали нам хотя бы один пример, где они увидели конкретную зависимость (УПЦ – ред.) от Русской православной церкви, какие-то разнарядки, конкретные указания, другие факты, которые могли бы в нашей уставной документации или в реальной жизни УПЦ подтвердить наличие зависимости. Такого ответа мы не получили, а получили какие-то очередные замечания, которые ничего общего не имеют ни с уставной документацией УПЦ, ни с ее реальной жизнью", - сказал митрополит Климент. По его словам, Минкультуры Украины "уже имеет множество ответов УПЦ", которые основаны на официальных документах, где говорится о независимости УПЦ от РПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, в отношении некоторых введены государственные санкции. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html
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украина, россия, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, религия
Религия, Украина, Россия, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Религия
В УПЦ заявили, что Минкульт Украины не может доказать ее зависимость от РПЦ

Митрополит Климент: Министерство культуры Украины не может доказать зависимость УПЦ от РПЦ

CC0 / ОлександрН99 / Митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря)
Митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
CC0 / ОлександрН99 /
Митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Минкультуры Украины не могут привести примеры зависимости Украинской православной церкви (УПЦ) от РПЦ, вместо этого приводят замечания, которые "не имеют ничего общего с реальной жизнью", заявил председатель информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря), следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами.
«
"Мы просили представителей Минкульта, госслужбы по этнополитике и свободе совести, чтобы они показали нам хотя бы один пример, где они увидели конкретную зависимость (УПЦ – ред.) от Русской православной церкви, какие-то разнарядки, конкретные указания, другие факты, которые могли бы в нашей уставной документации или в реальной жизни УПЦ подтвердить наличие зависимости. Такого ответа мы не получили, а получили какие-то очередные замечания, которые ничего общего не имеют ни с уставной документацией УПЦ, ни с ее реальной жизнью", - сказал митрополит Климент.
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По его словам, Минкультуры Украины "уже имеет множество ответов УПЦ", которые основаны на официальных документах, где говорится о независимости УПЦ от РПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, в отношении некоторых введены государственные санкции. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих.
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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