https://ria.ru/20230701/tsentrobank-1881591586.html

С 1 июля Центробанк ужесточит лимиты на выдачу микрозаймов

С 1 июля Центробанк ужесточит лимиты на выдачу микрозаймов - РИА Новости, 01.07.2023

С 1 июля Центробанк ужесточит лимиты на выдачу микрозаймов

ЦБ с 1 июля впервые ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам - сокращение на третий квартал составит 5 процентных пунктов по... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T01:30

2023-07-01T01:30

2023-07-01T01:30

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ЦБ с 1 июля впервые ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам - сокращение на третий квартал составит 5 процентных пунктов по сравнению с предыдущими значениями. ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала текущего года: банки с универсальной лицензией могли предоставить сильно закредитованным заемщикам максимум четверть от всех выданных ссуд, а кредитов на срок более 5 лет - не более 10%. МФО могли выдать таким клиентам не более 35% от всех оформленных за квартал микрозаймов. На второй квартал значения были сохранены. Однако теперь кредитные организации с универсальной лицензией в июле-сентябре смогут предоставить заемщикам с долговой нагрузкой от 80% максимум пятую часть от всех выданных потребкредитов, а кредитов на срок более 5 лет - не более 5%. В то же время микрофинансовые организации смогут выдать им не более 30% от всех оформленных за квартал микрозаймов. Решение ужесточить лимиты ЦБ объяснил необходимостью ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов и займов. ЦБ отмечал, что банки и микрофинансовые организации с запасом соблюдали лимиты по итогам первого квартала 2023 года, это было достигнуто за счет предоставления заемщикам меньшего размера кредита и на меньший срок. Регулятор подчеркивает, что ограничения не привели к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов - спрос на кредиты продолжил рост, также произошло "некоторое перераспределение" рынка.

https://ria.ru/20230701/mikrozaymy-1881588999.html

https://ria.ru/20230605/deputat-1876255967.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)