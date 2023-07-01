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В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2023
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12:50 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/trevoga-1881630853.html
В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу
В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2023
В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:50
2023-07-01T12:50
в мире
украина
николаевская область
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанном регионе прозвучал в 11.59 (совпадает с мск). Эту же информацию подтверждает глава областной военной администрации Виталий Ким. "Воздушная тревога, вся область", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в субботу украинское издание "Общественное" сообщало о взрывах в Николаеве. Ранее в Николаевской области Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена.
https://ria.ru/20230629/trevoga-1881310073.html
украина
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в мире, украина, николаевская область, николаев (украина)
В мире, Украина, Николаевская область, Николаев (Украина)
В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу второй раз за день объявили в Николаевской области Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанном регионе прозвучал в 11.59 (совпадает с мск).
Эту же информацию подтверждает глава областной военной администрации Виталий Ким. "Воздушная тревога, вся область", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу украинское издание "Общественное" сообщало о взрывах в Николаеве. Ранее в Николаевской области Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие на Украине - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
29 июня, 20:00
 
В миреУкраинаНиколаевская областьНиколаев (Украина)
 
 
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