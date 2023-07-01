https://ria.ru/20230701/trevoga-1881630853.html

В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу

В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2023

В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T12:50

2023-07-01T12:50

2023-07-01T12:50

в мире

украина

николаевская область

николаев (украина)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанном регионе прозвучал в 11.59 (совпадает с мск). Эту же информацию подтверждает глава областной военной администрации Виталий Ким. "Воздушная тревога, вся область", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в субботу украинское издание "Общественное" сообщало о взрывах в Николаеве. Ранее в Николаевской области Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена.

https://ria.ru/20230629/trevoga-1881310073.html

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николаевская область

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, николаевская область, николаев (украина)