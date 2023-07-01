https://ria.ru/20230701/trevoga-1881630853.html
В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу
В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2023
В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:50
2023-07-01T12:50
2023-07-01T12:50
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанном регионе прозвучал в 11.59 (совпадает с мск). Эту же информацию подтверждает глава областной военной администрации Виталий Ким. "Воздушная тревога, вся область", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в субботу украинское издание "Общественное" сообщало о взрывах в Николаеве. Ранее в Николаевской области Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена.
https://ria.ru/20230629/trevoga-1881310073.html
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РИА Новости
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В мире, Украина, Николаевская область, Николаев (Украина)
В Николаевской области вновь объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу второй раз за день объявили в Николаевской области Украины
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Воздушная тревога вновь объявлена в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные
онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанном регионе прозвучал в 11.59 (совпадает с мск).
Эту же информацию подтверждает глава областной военной администрации Виталий Ким. "Воздушная тревога, вся область", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу украинское издание "Общественное" сообщало о взрывах в Николаеве. Ранее в Николаевской области Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена.
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу