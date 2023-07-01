https://ria.ru/20230701/trevoga-1881611169.html

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2023

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T09:27

2023-07-01T09:27

2023-07-01T09:27

николаевская область

украина

киев

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в Николаевской области прозвучала в 09.09 (совпадает с мск), сигнал тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области был объявлен в 08.54.

https://ria.ru/20230629/trevoga-1881125482.html

николаевская область

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

николаевская область, украина, киев