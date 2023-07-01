https://ria.ru/20230701/trevoga-1881611169.html
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.07.2023
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T09:27
2023-07-01T09:27
2023-07-01T09:27
николаевская область
украина
киев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в Николаевской области прозвучала в 09.09 (совпадает с мск), сигнал тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области был объявлен в 08.54.
https://ria.ru/20230629/trevoga-1881125482.html
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, украина, киев
Николаевская область, Украина, Киев
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Николаевской и части Запорожской области