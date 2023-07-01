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Потери Киева на Купянском направлении составили более 75 военных за сутки
Потери Киева на Купянском направлении составили более 75 военных за сутки - РИА Новости, 01.07.2023
Потери Киева на Купянском направлении составили более 75 военных за сутки
На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 75 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:38
2023-07-01T13:38
2023-07-01T13:39
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 75 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Тимковка, Тополи и Берестовое Харьковской области."В районе населенного пункта Новосёловское Луганской народной республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Общие потери противника составили более 75 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери Киева на Купянском направлении составили более 75 военных за сутки
Минобороны России: на Купянском направлении Киев потерял за сутки более 75 человек