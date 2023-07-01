https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881636960.html

Потери Киева на Купянском направлении составили более 75 военных за сутки

Потери Киева на Купянском направлении составили более 75 военных за сутки - РИА Новости, 01.07.2023

Потери Киева на Купянском направлении составили более 75 военных за сутки

На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 75 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:38

2023-07-01T13:38

2023-07-01T13:39

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 75 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Тимковка, Тополи и Берестовое Харьковской области."В районе населенного пункта Новосёловское Луганской народной республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Общие потери противника составили более 75 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)