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Потери Киева на Купянском направлении составили более 75 военных за сутки - РИА Новости, 01.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 01.07.2023 (обновлено: 13:39 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881636960.html
Потери Киева на Купянском направлении составили более 75 военных за сутки
Потери Киева на Купянском направлении составили более 75 военных за сутки - РИА Новости, 01.07.2023
Потери Киева на Купянском направлении составили более 75 военных за сутки
На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 75 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в сводке Минобороны... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:38
2023-07-01T13:39
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 75 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Тимковка, Тополи и Берестовое Харьковской области."В районе населенного пункта Новосёловское Луганской народной республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Общие потери противника составили более 75 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери Киева на Купянском направлении составили более 75 военных за сутки

Минобороны России: на Купянском направлении Киев потерял за сутки более 75 человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 75 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30, сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Тимковка, Тополи и Берестовое Харьковской области.
«
"В районе населенного пункта Новосёловское Луганской народной республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Общие потери противника составили более 75 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 июня, 16:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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