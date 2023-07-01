https://ria.ru/20230701/shtorm-1881601028.html

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых мощных ливней

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых мощных ливней - РИА Новости, 01.07.2023

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых мощных ливней

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за ожидаемых вечером в субботу и в ночь на воскресенье сильных дождей с грозами и порывами ветра,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T06:29

2023-07-01T06:29

2023-07-01T06:29

приморский край

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за ожидаемых вечером в субботу и в ночь на воскресенье сильных дождей с грозами и порывами ветра, сообщили в ГУМЧС по региону. "Штормовое предупреждение... В связи с ожидаемым обострением фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 1 (июля - ред.), в первой половине ночи 2 июля местами ожидаются сильные ливни (30 миллиметров и более за час и менее), очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Местами ожидаются грозы. При грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении в телеграм-канале краевого ГУМЧС. Жителям региона спасатели советуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и не выходить в море на маломерных судах.

https://ria.ru/20230701/evakuatsiya-1881598694.html

приморский край

россия

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приморский край, происшествия, россия