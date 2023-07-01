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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых мощных ливней
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых мощных ливней - РИА Новости, 01.07.2023
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых мощных ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за ожидаемых вечером в субботу и в ночь на воскресенье сильных дождей с грозами и порывами ветра,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T06:29
2023-07-01T06:29
2023-07-01T06:29
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за ожидаемых вечером в субботу и в ночь на воскресенье сильных дождей с грозами и порывами ветра, сообщили в ГУМЧС по региону. "Штормовое предупреждение... В связи с ожидаемым обострением фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 1 (июля - ред.), в первой половине ночи 2 июля местами ожидаются сильные ливни (30 миллиметров и более за час и менее), очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Местами ожидаются грозы. При грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении в телеграм-канале краевого ГУМЧС. Жителям региона спасатели советуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и не выходить в море на маломерных судах.
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приморский край, происшествия, россия
Приморский край, Происшествия, Россия
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых мощных ливней
ГУМЧС: в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых 1-2 июля мощных ливней
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за ожидаемых вечером в субботу и в ночь на воскресенье сильных дождей с грозами и порывами ветра, сообщили в ГУМЧС по региону.
"Штормовое предупреждение... В связи с ожидаемым обострением фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 1 (июля - ред.), в первой половине ночи 2 июля местами ожидаются сильные ливни (30 миллиметров и более за час и менее), очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Местами ожидаются грозы. При грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении в телеграм-канале краевого ГУМЧС.
Жителям региона спасатели советуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и не выходить в море на маломерных судах.
В Иркутской области из зоны подтопления эвакуировали более 120 человек