https://ria.ru/20230701/sayty-1881672251.html

В США разрешили дизайнеру не создавать свадебные сайты для однополых пар

В США разрешили дизайнеру не создавать свадебные сайты для однополых пар - РИА Новости, 01.07.2023

В США разрешили дизайнеру не создавать свадебные сайты для однополых пар

Верховный суд США встал на сторону графического дизайнера из штата Колорадо, которая не хочет создавать интернет-сайты об однополых браках, поскольку это... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T18:40

2023-07-01T18:40

2023-07-01T18:40

в мире

сша

колорадо

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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Верховный суд США встал на сторону графического дизайнера из штата Колорадо, которая не хочет создавать интернет-сайты об однополых браках, поскольку это противоречит ее религиозным убеждениям, следует из постановления суда. Лори Смит опасалась, что власти штата могут запретить ей создавать дизайн свадебных сайтов с гетеросексуальным контентом, и обратилась в высшую судебную инстанцию страны, где решение в ее пользу было вынесено консервативным большинством из шести судей. "Первая поправка (к конституции США о защите свободы слова) запрещает штату Колорадо принуждать дизайнера веб-сайтов к созданию работ, несущих смыслы, с которыми дизайнер не соглашается", - говорится в постановлении суда. Смит опасалась, что власти штата могут задействовать в отношении нее Колорадский антидискриминационный акт, который запрещает бизнесу отказывать в "полном и равном" предоставлении товаров и услуг любому клиенту "на основании его расовой принадлежности, вероисповедания, физических возможностей, сексуальной ориентации или иных перечисленных в законодательстве признаков". В исковом заявлении Смит утверждала, что готова работать со всеми, в том числе "с радостью создавать на заказ графику и сайты для клиентов любой сексуальной ориентации", но не будет производить контент, который противоречит "библейской истине", которая, в ее понимании, состоит в том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Трое судей-либералов не согласились с решением коллег-консерваторов, назвав его "лицензией на дискриминацию". "Сегодня печальный день для американского конституционного права и в жизни ЛГБТ-сообщества. Верховный суд США объявляет, что конкретный вид бизнеса, хотя и открытый для публики, имеет конституционное право отказать в обслуживании представителям защищенного класса. Суд поступает так впервые в своей истории", - написали они. Решение, по мнению либерального меньшинства, немедленно низводит геев и лесбиянок до положения граждан "второго сорта" и может в перспективе иметь более широкие последствия. "Решение угрожает "балканизировать" рынок и позволить лишать другие группы доступа ко многим услугам. Веб-дизайнер могла бы точно так же отказаться создавать свадебный сайт, например, для межрасовой пары", - предупреждают судьи.

https://ria.ru/20230608/yaponiya-1876846070.html

https://ria.ru/20230601/shtraf-1875608359.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, колорадо