Моравецкий прокомментировал новый миграционный пакт ЕС
Моравецкий: принудительная релокация мигрантов снизит уровень безопасности в Польше
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Принудительная релокация мигрантов приведет к снижению уровня безопасности в Польше, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам в субботу.
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"Я как раз только что приехал из Брюсселя (с саммита Европейского совета – ред.), с очень тяжелых переговоров, когда несколько стран, а особенно власти Европейского союза, Европейская комиссия пытались заставить Польшу принять принцип принудительного приема мигрантов, а если мы не захотели, то должны были бы платить огромные деньги за непринятых мигрантов", - сказал Моравецкий.
"Я, жестко ведя переговоры, не согласился на такой диктат, не согласился на снижение уровня безопасности в Польше", - добавил он.
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"Все мы видим, что делается во Франции, что делается в Швеции, где нелегальная миграция довела до пропасти. В течении одной ночи несколько сотен сожженных домов, несколько тысяч сожженных автомобилей, выбитые окна, разграбленные больницы и школы. Это сегодня последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нам предлагают и хотят нас заставить проводить такую политику", - заключил польский премьер.
Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил провести референдум по вопросу принятия мигрантов в рамках европейской программы релокации.
Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщает агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
Достигнутое соглашение открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.