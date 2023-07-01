https://ria.ru/20230701/relokatsiya-1881644424.html

Моравецкий прокомментировал новый миграционный пакт ЕС

Моравецкий прокомментировал новый миграционный пакт ЕС - РИА Новости, 01.07.2023

Моравецкий прокомментировал новый миграционный пакт ЕС

Принудительная релокация мигрантов приведет к снижению уровня безопасности в Польше, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам в субботу. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T14:52

2023-07-01T14:52

2023-07-01T14:52

в мире

польша

матеуш моравецкий

брюссель

евросоюз

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ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Принудительная релокация мигрантов приведет к снижению уровня безопасности в Польше, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам в субботу. "Я как раз только что приехал из Брюсселя (с саммита Европейского совета – ред.), с очень тяжелых переговоров, когда несколько стран, а особенно власти Европейского союза, Европейская комиссия пытались заставить Польшу принять принцип принудительного приема мигрантов, а если мы не захотели, то должны были бы платить огромные деньги за непринятых мигрантов", - сказал Моравецкий. "Я, жестко ведя переговоры, не согласился на такой диктат, не согласился на снижение уровня безопасности в Польше", - добавил он. "Все мы видим, что делается во Франции, что делается в Швеции, где нелегальная миграция довела до пропасти. В течении одной ночи несколько сотен сожженных домов, несколько тысяч сожженных автомобилей, выбитые окна, разграбленные больницы и школы. Это сегодня последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нам предлагают и хотят нас заставить проводить такую политику", - заключил польский премьер. Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил провести референдум по вопросу принятия мигрантов в рамках европейской программы релокации. Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщает агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС. Достигнутое соглашение открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.

https://ria.ru/20230629/migranty-1881175102.html

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

польша

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в мире, польша, матеуш моравецкий, брюссель, евросоюз