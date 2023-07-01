https://ria.ru/20230701/razvedchiki-1881601655.html

"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР

"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР - РИА Новости, 01.07.2023

"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР

"Южная" группировка Вооруженных сил России организовала курсы интенсивной подготовки разведчиков в ДНР: за четыре недели на полигоне военные отрабатывают... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T07:02

2023-07-01T07:02

2023-07-01T07:06

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. "Южная" группировка Вооруженных сил России организовала курсы интенсивной подготовки разведчиков в ДНР: за четыре недели на полигоне военные отрабатывают сложные элементы боевой, инженерно-саперной и медицинской подготовки, рассказал РИА Новости инструктор."Мы находимся в центре интенсивной боевой подготовки нашего подразделения. Здесь проходят обучение и подготовку военнослужащие, набранные в штат наших подразделений из запаса, а также мобилизованные военнослужащие и из других подразделений", — сказал он.По его словам, задача центра заключается в подготовке разведчиков. Из прибывших бойцов других подразделений и родов войск, уже имеющих начальную и общую боевую подготовку, делают специалистов узкого профиля."Что касается морально-психологической подготовки, в центре проводим очень много упражнений, которые позволяют вывести военнослужащего из зоны комфорта и поставить его в экстремальные условия, что полностью позволяет видеть его реакцию на ту или иную ситуацию", — отметил собеседник агентства.По итогам обучения разведчик, в частности, готов оказать профессиональную медицинскую помощь бойцу, получившему тяжелые ранения, что позволяет сохранить ему жизнь. Например, при напряженном пневмотораксе, ампутации конечностей, осколочных ранениях живота.

https://ria.ru/20230701/otvazhnye-1881601276.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность