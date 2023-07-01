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"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 01.07.2023 (обновлено: 07:06 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/razvedchiki-1881601655.html
"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР
"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР - РИА Новости, 01.07.2023
"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР
"Южная" группировка Вооруженных сил России организовала курсы интенсивной подготовки разведчиков в ДНР: за четыре недели на полигоне военные отрабатывают... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T07:02
2023-07-01T07:06
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. "Южная" группировка Вооруженных сил России организовала курсы интенсивной подготовки разведчиков в ДНР: за четыре недели на полигоне военные отрабатывают сложные элементы боевой, инженерно-саперной и медицинской подготовки, рассказал РИА Новости инструктор."Мы находимся в центре интенсивной боевой подготовки нашего подразделения. Здесь проходят обучение и подготовку военнослужащие, набранные в штат наших подразделений из запаса, а также мобилизованные военнослужащие и из других подразделений", — сказал он.По его словам, задача центра заключается в подготовке разведчиков. Из прибывших бойцов других подразделений и родов войск, уже имеющих начальную и общую боевую подготовку, делают специалистов узкого профиля."Что касается морально-психологической подготовки, в центре проводим очень много упражнений, которые позволяют вывести военнослужащего из зоны комфорта и поставить его в экстремальные условия, что полностью позволяет видеть его реакцию на ту или иную ситуацию", — отметил собеседник агентства.По итогам обучения разведчик, в частности, готов оказать профессиональную медицинскую помощь бойцу, получившему тяжелые ранения, что позволяет сохранить ему жизнь. Например, при напряженном пневмотораксе, ампутации конечностей, осколочных ранениях живота.
https://ria.ru/20230701/otvazhnye-1881601276.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР

Инструктор: "Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. "Южная" группировка Вооруженных сил России организовала курсы интенсивной подготовки разведчиков в ДНР: за четыре недели на полигоне военные отрабатывают сложные элементы боевой, инженерно-саперной и медицинской подготовки, рассказал РИА Новости инструктор.
"Мы находимся в центре интенсивной боевой подготовки нашего подразделения. Здесь проходят обучение и подготовку военнослужащие, набранные в штат наших подразделений из запаса, а также мобилизованные военнослужащие и из других подразделений", — сказал он.
По его словам, задача центра заключается в подготовке разведчиков. Из прибывших бойцов других подразделений и родов войск, уже имеющих начальную и общую боевую подготовку, делают специалистов узкого профиля.
"Что касается морально-психологической подготовки, в центре проводим очень много упражнений, которые позволяют вывести военнослужащего из зоны комфорта и поставить его в экстремальные условия, что полностью позволяет видеть его реакцию на ту или иную ситуацию", — отметил собеседник агентства.
По итогам обучения разведчик, в частности, готов оказать профессиональную медицинскую помощь бойцу, получившему тяжелые ранения, что позволяет сохранить ему жизнь. Например, при напряженном пневмотораксе, ампутации конечностей, осколочных ранениях живота.
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