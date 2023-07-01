https://ria.ru/20230701/razvedchiki-1881601655.html
"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР
"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР - РИА Новости, 01.07.2023
"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР
"Южная" группировка Вооруженных сил России организовала курсы интенсивной подготовки разведчиков в ДНР: за четыре недели на полигоне военные отрабатывают... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T07:02
2023-07-01T07:02
2023-07-01T07:06
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_0:56:3434:1987_1920x0_80_0_0_6ae2648ade5620cd87dac247f8c04bda.jpg
ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. "Южная" группировка Вооруженных сил России организовала курсы интенсивной подготовки разведчиков в ДНР: за четыре недели на полигоне военные отрабатывают сложные элементы боевой, инженерно-саперной и медицинской подготовки, рассказал РИА Новости инструктор."Мы находимся в центре интенсивной боевой подготовки нашего подразделения. Здесь проходят обучение и подготовку военнослужащие, набранные в штат наших подразделений из запаса, а также мобилизованные военнослужащие и из других подразделений", — сказал он.По его словам, задача центра заключается в подготовке разведчиков. Из прибывших бойцов других подразделений и родов войск, уже имеющих начальную и общую боевую подготовку, делают специалистов узкого профиля."Что касается морально-психологической подготовки, в центре проводим очень много упражнений, которые позволяют вывести военнослужащего из зоны комфорта и поставить его в экстремальные условия, что полностью позволяет видеть его реакцию на ту или иную ситуацию", — отметил собеседник агентства.По итогам обучения разведчик, в частности, готов оказать профессиональную медицинскую помощь бойцу, получившему тяжелые ранения, что позволяет сохранить ему жизнь. Например, при напряженном пневмотораксе, ампутации конечностей, осколочных ранениях живота.
https://ria.ru/20230701/otvazhnye-1881601276.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_8b6d73d7048f9ae5cd2e16105801003d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
"Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР
Инструктор: "Южная" группировка войск готовит разведчиков на курсах в ДНР
ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. "Южная" группировка Вооруженных сил России организовала курсы интенсивной подготовки разведчиков в ДНР: за четыре недели на полигоне военные отрабатывают сложные элементы боевой, инженерно-саперной и медицинской подготовки, рассказал РИА Новости инструктор.
"Мы находимся в центре интенсивной боевой подготовки нашего подразделения. Здесь проходят обучение и подготовку военнослужащие, набранные в штат наших подразделений из запаса, а также мобилизованные военнослужащие и из других подразделений", — сказал он.
По его словам, задача центра заключается в подготовке разведчиков. Из прибывших бойцов других подразделений и родов войск, уже имеющих начальную и общую боевую подготовку, делают специалистов узкого профиля.
"Что касается морально-психологической подготовки, в центре проводим очень много упражнений, которые позволяют вывести военнослужащего из зоны комфорта и поставить его в экстремальные условия, что полностью позволяет видеть его реакцию на ту или иную ситуацию", — отметил собеседник агентства.
По итогам обучения разведчик, в частности, готов оказать профессиональную медицинскую помощь бойцу, получившему тяжелые ранения, что позволяет сохранить ему жизнь. Например, при напряженном пневмотораксе, ампутации конечностей, осколочных ранениях живота.
Бойцы "Отважных" спасли командира, раненного во время боя под Кременной