https://ria.ru/20230701/pvo-1881635352.html

Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников

Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.07.2023

Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 12 беспилотников, сообщили в субботу в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:29

2023-07-01T13:29

2023-07-01T13:47

специальная военная операция на украине

безопасность

соледар

артемовск

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_cad9e4c0573886e90841ad962c75faec.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 12 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Спорное и Володино Донецкой Народной Республики, Бердянск и Балочки Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4845 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10430 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевых машины реактивных систем залпового огня, 5291 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11324 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230630/pvo-1881453398.html

соледар

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, соледар, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф)