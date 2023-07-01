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Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 01.07.2023 (обновлено: 13:47 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/pvo-1881635352.html
Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.07.2023
Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 12 беспилотников, сообщили в субботу в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:29
2023-07-01T13:47
специальная военная операция на украине
безопасность
соледар
артемовск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 12 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Спорное и Володино Донецкой Народной Республики, Бердянск и Балочки Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4845 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10430 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевых машины реактивных систем залпового огня, 5291 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11324 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230630/pvo-1881453398.html
соледар
артемовск
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безопасность, соледар, артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Соледар, Артемовск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила две ракеты Storm Shadow и 12 украинских дронов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 12 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Спорное и Володино Донецкой Народной Республики, Бердянск и Балочки Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4845 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10430 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевых машины реактивных систем залпового огня, 5291 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11324 единицы специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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30 июня, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСоледарАртемовскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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