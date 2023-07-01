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Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии - РИА Новости, 01.07.2023
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11:59 01.07.2023 (обновлено: 12:08 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/putin-1881625984.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии
Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии - РИА Новости, 01.07.2023
Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией, тот выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:59
2023-07-01T12:08
политика
абхазия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией, тот выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале."По инициативе абхазской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране", - говорится в сообщении.Добавляется, что лидеры стран обсудили также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии.
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политика, абхазия
Политика, Абхазия
Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии

Президент России Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Бжанией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией, тот выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
«
"По инициативе абхазской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что лидеры стран обсудили также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии.
 
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