https://ria.ru/20230701/putin-1881625984.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии

Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии - РИА Новости, 01.07.2023

Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией, тот выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T11:59

2023-07-01T11:59

2023-07-01T12:08

политика

абхазия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией, тот выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале."По инициативе абхазской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране", - говорится в сообщении.Добавляется, что лидеры стран обсудили также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии.

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

абхазия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, абхазия