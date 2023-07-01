https://ria.ru/20230701/pulkovo-1881600036.html

Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Пулково

Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Пулково - РИА Новости, 01.07.2023

Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Пулково

Рейс авиакомпании Emirates из Санкт-Петербурга в Дубай, задержанный из-за задымления в самолете, отправился из Пулково, следует из данных онлайн-табло... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T05:58

2023-07-01T05:58

2023-07-01T07:48

происшествия

пулково (аэропорт)

emirates

boeing 777

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Рейс авиакомпании Emirates из Санкт-Петербурга в Дубай, задержанный из-за задымления в самолете, отправился из Пулково, следует из данных онлайн-табло аэропорта.Онлайн-табло Пулково сообщает, что рейс отправлен в 4:49 субботы.Изначально самолет должен был вылететь в 23:15 мск пятницы. Транспортная прокуратура сообщала, что примерно в это время произошло задымление. Пассажиров направили в зал ожидания аэропорта, никто не пострадал.Компания "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, уточнила, что самоле отбуксировали обратно на место стоянки. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что речь идет о самолете Boeing 777 компании Emirates.

https://ria.ru/20230701/pulkovo-1881593003.html

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происшествия, пулково (аэропорт), emirates, boeing 777