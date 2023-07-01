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Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Пулково - РИА Новости, 01.07.2023
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05:58 01.07.2023 (обновлено: 07:48 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/pulkovo-1881600036.html
Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Пулково
Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Пулково - РИА Новости, 01.07.2023
Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Пулково
Рейс авиакомпании Emirates из Санкт-Петербурга в Дубай, задержанный из-за задымления в самолете, отправился из Пулково, следует из данных онлайн-табло... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T05:58
2023-07-01T07:48
происшествия
пулково (аэропорт)
emirates
boeing 777
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Рейс авиакомпании Emirates из Санкт-Петербурга в Дубай, задержанный из-за задымления в самолете, отправился из Пулково, следует из данных онлайн-табло аэропорта.Онлайн-табло Пулково сообщает, что рейс отправлен в 4:49 субботы.Изначально самолет должен был вылететь в 23:15 мск пятницы. Транспортная прокуратура сообщала, что примерно в это время произошло задымление. Пассажиров направили в зал ожидания аэропорта, никто не пострадал.Компания "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, уточнила, что самоле отбуксировали обратно на место стоянки. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что речь идет о самолете Boeing 777 компании Emirates.
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происшествия, пулково (аэропорт), emirates, boeing 777
Происшествия, Пулково (аэропорт), Emirates, Boeing 777
Задержанный из-за задымления самолет вылетел из Пулково

Задержанный из-за задымления рейс Петербург–Дубай вылетел из Пулково

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Рейс авиакомпании Emirates из Санкт-Петербурга в Дубай, задержанный из-за задымления в самолете, отправился из Пулково, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Онлайн-табло Пулково сообщает, что рейс отправлен в 4:49 субботы.
Изначально самолет должен был вылететь в 23:15 мск пятницы. Транспортная прокуратура сообщала, что примерно в это время произошло задымление. Пассажиров направили в зал ожидания аэропорта, никто не пострадал.
Компания "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, уточнила, что самоле отбуксировали обратно на место стоянки. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что речь идет о самолете Boeing 777 компании Emirates.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Аэропорт "Пулково" после задымления в самолете работает в штатном режиме
01:48
 
ПроисшествияПулково (аэропорт)EmiratesBoeing 777
 
 
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