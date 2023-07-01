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СК организовал проверку после задымления в самолете в "Пулково"
СК организовал проверку после задымления в самолете в "Пулково" - РИА Новости, 01.07.2023
СК организовал проверку после задымления в самолете в "Пулково"
Доследственная проверка организована по факту задымления в самолете в петербургском аэропорту "Пулково", сообщило Западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:51
2023-07-01T01:51
2023-07-01T04:36
происшествия
пулково (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
emirates
boeing 777
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту задымления в самолете в петербургском аэропорту "Пулково", сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура, также организовавшая проверку, информировала, что около 23.15 мск в пятницу произошло задымление в самолете в "Пулково". Пассажиров направили в зал ожидания аэропорта, никто не пострадал. Компания "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, сообщала, что самолет, который должен был вылететь из Петербурга в Дубай, отбуксировали обратно на место стоянки. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что происшествие произошло с самолетом Boeing 777 авиакомпании Emirates. "Ленинградским следственным отделом на транспорте… организована доследственная проверка по факту задымления самолета в аэропорту "Пулково"… В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, условий и причин произошедшего", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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происшествия, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), emirates, boeing 777
Происшествия, Пулково (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Emirates, Boeing 777
СК организовал проверку после задымления в самолете в "Пулково"
СК: по факту задымления в самолете в аэропорту "Пулково" организовали проверку