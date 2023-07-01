https://ria.ru/20230701/pulkovo-1881593144.html

СК организовал проверку после задымления в самолете в "Пулково"

СК организовал проверку после задымления в самолете в "Пулково" - РИА Новости, 01.07.2023

СК организовал проверку после задымления в самолете в "Пулково"

Доследственная проверка организована по факту задымления в самолете в петербургском аэропорту "Пулково", сообщило Западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T01:51

2023-07-01T01:51

2023-07-01T04:36

происшествия

пулково (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

emirates

boeing 777

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту задымления в самолете в петербургском аэропорту "Пулково", сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура, также организовавшая проверку, информировала, что около 23.15 мск в пятницу произошло задымление в самолете в "Пулково". Пассажиров направили в зал ожидания аэропорта, никто не пострадал. Компания "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, сообщала, что самолет, который должен был вылететь из Петербурга в Дубай, отбуксировали обратно на место стоянки. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что происшествие произошло с самолетом Boeing 777 авиакомпании Emirates. "Ленинградским следственным отделом на транспорте… организована доследственная проверка по факту задымления самолета в аэропорту "Пулково"… В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, условий и причин произошедшего", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), emirates, boeing 777