Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт "Пулково" после задымления в самолете работает в штатном режиме - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/pulkovo-1881593003.html
Аэропорт "Пулково" после задымления в самолете работает в штатном режиме
Аэропорт "Пулково" после задымления в самолете работает в штатном режиме - РИА Новости, 01.07.2023
Аэропорт "Пулково" после задымления в самолете работает в штатном режиме
Петербургский аэропорт "Пулково", где в самолете произошло задымление, работает в штатном режиме, рейсы не задерживаются, сообщил городской главк МЧС РФ. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:48
2023-07-01T01:48
происшествия
пулково (аэропорт)
emirates
boeing 777
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854803631_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_1baeae5823c199faeb7979cb3f7fe10e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково", где в самолете произошло задымление, работает в штатном режиме, рейсы не задерживаются, сообщил городской главк МЧС РФ. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что около 23.15 мск в пятницу произошло задымление в самолете в "Пулково". Пассажиров направили в зал ожидания аэропорта, никто не пострадал. Компания "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, сообщала, что самолет, который должен был вылететь из Петербурга в Дубай, отбуксировали обратно на место стоянки. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что инцидент произошел с самолетом Boeing 777 авиакомпании Emirates. "Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки. Аэропорт работает штатно, без влияния на расписание", - говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМЧС, высадка пассажиров из самолета, где произошло задымление, осуществлялась "штатным способом".
https://ria.ru/20230627/servis-1880666899.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854803631_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e814b9a8a1112cffc633d5c106c57ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пулково (аэропорт), emirates, boeing 777
Происшествия, Пулково (аэропорт), Emirates, Boeing 777
Аэропорт "Пулково" после задымления в самолете работает в штатном режиме

МЧС: аэропорт "Пулково", где произошло задымление в самолете, работает в штатном режиме

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт Пулково. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково", где в самолете произошло задымление, работает в штатном режиме, рейсы не задерживаются, сообщил городской главк МЧС РФ.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что около 23.15 мск в пятницу произошло задымление в самолете в "Пулково". Пассажиров направили в зал ожидания аэропорта, никто не пострадал. Компания "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, сообщала, что самолет, который должен был вылететь из Петербурга в Дубай, отбуксировали обратно на место стоянки. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что инцидент произошел с самолетом Boeing 777 авиакомпании Emirates.
"Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки. Аэропорт работает штатно, без влияния на расписание", - говорится в сообщении.
Как уточняют в ГУМЧС, высадка пассажиров из самолета, где произошло задымление, осуществлялась "штатным способом".
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Сервис по ремонту самолетов появится в самарском аэропорту
27 июня, 11:47
 
ПроисшествияПулково (аэропорт)EmiratesBoeing 777
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала