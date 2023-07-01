https://ria.ru/20230701/pulkovo-1881593003.html
Аэропорт "Пулково" после задымления в самолете работает в штатном режиме
Аэропорт "Пулково" после задымления в самолете работает в штатном режиме - РИА Новости, 01.07.2023
Аэропорт "Пулково" после задымления в самолете работает в штатном режиме
Петербургский аэропорт "Пулково", где в самолете произошло задымление, работает в штатном режиме, рейсы не задерживаются, сообщил городской главк МЧС РФ. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:48
2023-07-01T01:48
2023-07-01T01:48
происшествия
пулково (аэропорт)
emirates
boeing 777
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково", где в самолете произошло задымление, работает в штатном режиме, рейсы не задерживаются, сообщил городской главк МЧС РФ. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что около 23.15 мск в пятницу произошло задымление в самолете в "Пулково". Пассажиров направили в зал ожидания аэропорта, никто не пострадал. Компания "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, сообщала, что самолет, который должен был вылететь из Петербурга в Дубай, отбуксировали обратно на место стоянки. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что инцидент произошел с самолетом Boeing 777 авиакомпании Emirates. "Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки. Аэропорт работает штатно, без влияния на расписание", - говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМЧС, высадка пассажиров из самолета, где произошло задымление, осуществлялась "штатным способом".
https://ria.ru/20230627/servis-1880666899.html
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происшествия, пулково (аэропорт), emirates, boeing 777
Происшествия, Пулково (аэропорт), Emirates, Boeing 777
Аэропорт "Пулково" после задымления в самолете работает в штатном режиме
МЧС: аэропорт "Пулково", где произошло задымление в самолете, работает в штатном режиме