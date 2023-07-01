https://ria.ru/20230701/protesty-1881593605.html
Премьер Франции призвала всех министров быть в Париже на фоне протестов
Премьер Франции призвала всех министров быть в Париже на фоне протестов - РИА Новости, 01.07.2023
Премьер Франции призвала всех министров быть в Париже на фоне протестов
Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех членов кабинета министров вернуться в Париж и находиться там на фоне продолжающихся в стране беспорядков,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:54
2023-07-01T01:54
2023-07-01T01:54
в мире
франция
париж
элизабет борн
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех членов кабинета министров вернуться в Париж и находиться там на фоне продолжающихся в стране беспорядков, сообщает в субботу радио France Info со ссылкой на источник в правительстве. По его словам, в кабмине ожидают, что сегодняшний вечер будет "действительно сложным". Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881592725.html
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в мире, франция, париж, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Элизабет Борн, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Премьер Франции призвала всех министров быть в Париже на фоне протестов
France Info: Премьер Франции призвала всех министров оставаться в Париже на фоне протестов