https://ria.ru/20230701/protesty-1881593605.html

Премьер Франции призвала всех министров быть в Париже на фоне протестов

Премьер Франции призвала всех министров быть в Париже на фоне протестов - РИА Новости, 01.07.2023

Премьер Франции призвала всех министров быть в Париже на фоне протестов

Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех членов кабинета министров вернуться в Париж и находиться там на фоне продолжающихся в стране беспорядков,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T01:54

2023-07-01T01:54

2023-07-01T01:54

в мире

франция

париж

элизабет борн

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех членов кабинета министров вернуться в Париж и находиться там на фоне продолжающихся в стране беспорядков, сообщает в субботу радио France Info со ссылкой на источник в правительстве. По его словам, в кабмине ожидают, что сегодняшний вечер будет "действительно сложным". Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/frantsiya-1881592725.html

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в мире, франция, париж, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере