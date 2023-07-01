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На подъезде к Крымскому мосту сохраняется большая пробка - РИА Новости, 01.07.2023
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22:32 01.07.2023 (обновлено: 23:46 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/probka-1881694219.html
На подъезде к Крымскому мосту сохраняется большая пробка
На подъезде к Крымскому мосту сохраняется большая пробка - РИА Новости, 01.07.2023
На подъезде к Крымскому мосту сохраняется большая пробка
На подъездах к Крымскому мосту к вечеру субботы сохраняется пробка, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T22:32
2023-07-01T23:46
общество
краснодарский край
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. На подъездах к Крымскому мосту к вечеру субботы сохраняется пробка, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым. По состоянию на 22:00 пробка семь километров, время ожидания до четырех часов", — написал он.Чиновник уточнил, что на подъезде к мосту со стороны Крыма очередь из машин растянулась на полкилометра, время ожидания составляет около 30 минут.Позднее Лукашенко сообщил, что по состоянию на 23:00 длина пробки составляет пять километров, время ожидания достигает трех часов. При этом на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова очередь растянулась на 300 метров, время ожидания — 20 минут.Ранее в субботу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пробке длиной около девяти километров, позднее она сократилась до семи. Как пояснили в управлении ведомственной охраны Министерства транспорта, образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.Водителям, направляющимся на полуостров, рекомендовали при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Власти предупредили, что скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.
https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html
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общество, краснодарский край, россия, республика крым
Общество, Краснодарский край, Россия, Республика Крым
На подъезде к Крымскому мосту сохраняется большая пробка

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани пробка сократилась до пяти километров

© Оперативный штаб - Краснодарский крайНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин
© Оперативный штаб - Краснодарский край
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. На подъездах к Крымскому мосту к вечеру субботы сохраняется пробка, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале.
«
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым. По состоянию на 22:00 пробка семь километров, время ожидания до четырех часов", — написал он.
Чиновник уточнил, что на подъезде к мосту со стороны Крыма очередь из машин растянулась на полкилометра, время ожидания составляет около 30 минут.
Позднее Лукашенко сообщил, что по состоянию на 23:00 длина пробки составляет пять километров, время ожидания достигает трех часов. При этом на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова очередь растянулась на 300 метров, время ожидания — 20 минут.
Ранее в субботу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пробке длиной около девяти километров, позднее она сократилась до семи. Как пояснили в управлении ведомственной охраны Министерства транспорта, образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.
Водителям, направляющимся на полуостров, рекомендовали при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Власти предупредили, что скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.
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ОбществоКраснодарский крайРоссияРеспублика Крым
 
 
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