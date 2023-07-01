https://ria.ru/20230701/probka-1881694219.html

На подъезде к Крымскому мосту сохраняется большая пробка

На подъезде к Крымскому мосту сохраняется большая пробка - РИА Новости, 01.07.2023

На подъезде к Крымскому мосту сохраняется большая пробка

На подъездах к Крымскому мосту к вечеру субботы сохраняется пробка, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T22:32

2023-07-01T22:32

2023-07-01T23:46

общество

краснодарский край

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. На подъездах к Крымскому мосту к вечеру субботы сохраняется пробка, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым. По состоянию на 22:00 пробка семь километров, время ожидания до четырех часов", — написал он.Чиновник уточнил, что на подъезде к мосту со стороны Крыма очередь из машин растянулась на полкилометра, время ожидания составляет около 30 минут.Позднее Лукашенко сообщил, что по состоянию на 23:00 длина пробки составляет пять километров, время ожидания достигает трех часов. При этом на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова очередь растянулась на 300 метров, время ожидания — 20 минут.Ранее в субботу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пробке длиной около девяти километров, позднее она сократилась до семи. Как пояснили в управлении ведомственной охраны Министерства транспорта, образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.Водителям, направляющимся на полуостров, рекомендовали при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Власти предупредили, что скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.

https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html

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общество, краснодарский край, россия, республика крым