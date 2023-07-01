https://ria.ru/20230701/probka-1881669384.html

Пробка у Крымского моста сократилась до семи километров

Пробка у Крымского моста сократилась до семи километров - РИА Новости, 01.07.2023

Пробка у Крымского моста сократилась до семи километров

Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет до семи километров, время ожидания досмотра - до пяти часов,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T18:12

2023-07-01T18:12

2023-07-01T18:13

общество

краснодарский край

николай лукашенко

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет до семи километров, время ожидания досмотра - до пяти часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. В субботу утром Лукашенко говорил, что очередь из автомобилей протяженностью пять километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани, время досмотра увеличилось до двух часов. Позднее в оперативном штабе Краснодарского края заявили о пробке длиной около 9 километров. В минтрансе отмечали, что очереди связаны с увеличением количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, и указывали, что увеличено количество постов и смен для проведения досмотра. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. "По состоянию на 17:00 очередь со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 7 км, время ожидания досмотра составило до 5 часов, со стороны Крыма очередь - до 1,5 км, время ожидания - до 1 часа", - сообщил Лукашенко в своем телеграм-канале. Организована выдача питьевой воды, добавил он.

https://ria.ru/20230419/krym-1866339963.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, николай лукашенко, авто