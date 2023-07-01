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В Краснодаре потушили пожар в частном доме - РИА Новости, 01.07.2023
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21:54 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/pozhar-1881692066.html
В Краснодаре потушили пожар в частном доме
В Краснодаре потушили пожар в частном доме - РИА Новости, 01.07.2023
В Краснодаре потушили пожар в частном доме
Пожар в краснодарском частном доме, где горела кровля на площади 150 квадратных метров, полностью потушен, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T21:54
2023-07-01T21:54
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 1 июл - РИА Новости. Пожар в краснодарском частном доме, где горела кровля на площади 150 квадратных метров, полностью потушен, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Отмечается, что пожар произошел в частном домовладении по адресу: Краснодар, улица Тургенева. Кровля здания загорелась на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой. Судя по фотографиям министерства, на первом этаже горевшего здания находятся магазины автозапчастей и напольных покрытий. Пожарные смогли предотвратить распространение огня на соседние строения. "В 21.10 полная ликвидация", - говорится в сообщении. По данным министерства, пострадавших и эвакуированных в результате пожара нет.
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре потушили пожар в частном доме

В Краснодаре пожар в частном доме потушили на 150 "квадратах"

© ГУМЧС РФ по Краснодарскому краюПожар в Краснодаре на улице Тургенева
Пожар в Краснодаре на улице Тургенева
© ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю
Пожар в Краснодаре на улице Тургенева
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 июл - РИА Новости. Пожар в краснодарском частном доме, где горела кровля на площади 150 квадратных метров, полностью потушен, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Отмечается, что пожар произошел в частном домовладении по адресу: Краснодар, улица Тургенева. Кровля здания загорелась на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой. Судя по фотографиям министерства, на первом этаже горевшего здания находятся магазины автозапчастей и напольных покрытий. Пожарные смогли предотвратить распространение огня на соседние строения.
"В 21.10 полная ликвидация", - говорится в сообщении.
По данным министерства, пострадавших и эвакуированных в результате пожара нет.
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ПроисшествияКраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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