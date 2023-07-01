https://ria.ru/20230701/pozhar-1881692066.html

В Краснодаре потушили пожар в частном доме

В Краснодаре потушили пожар в частном доме - РИА Новости, 01.07.2023

В Краснодаре потушили пожар в частном доме

Пожар в краснодарском частном доме, где горела кровля на площади 150 квадратных метров, полностью потушен, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T21:54

2023-07-01T21:54

2023-07-01T21:54

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 1 июл - РИА Новости. Пожар в краснодарском частном доме, где горела кровля на площади 150 квадратных метров, полностью потушен, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Отмечается, что пожар произошел в частном домовладении по адресу: Краснодар, улица Тургенева. Кровля здания загорелась на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой. Судя по фотографиям министерства, на первом этаже горевшего здания находятся магазины автозапчастей и напольных покрытий. Пожарные смогли предотвратить распространение огня на соседние строения. "В 21.10 полная ликвидация", - говорится в сообщении. По данным министерства, пострадавших и эвакуированных в результате пожара нет.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

краснодар

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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)