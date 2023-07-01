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ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/poteri-1881637261.html
ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за сутки уничтожила до 90 украинских военных, 6 единиц техники, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов на... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:40
2023-07-01T13:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
кременная
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки уничтожила до 90 украинских военных, 6 единиц техники, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов на краснолиманском направлении, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, за сутки на краснолиманском направлении российские войска группировки "Центр" ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невского, Кременной и Червоной Дибровы в ЛНР."В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны России.
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вооруженные силы украины, кременная, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Кременная, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении

Минобороны: группировка "Центр" за сутки уничтожила до 90 украинских военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки уничтожила до 90 украинских военных, 6 единиц техники, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов на краснолиманском направлении, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данным ведомства, за сутки на краснолиманском направлении российские войска группировки "Центр" ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невского, Кременной и Червоной Дибровы в ЛНР.
«
"В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 июня, 16:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКременнаяЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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