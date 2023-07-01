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ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за сутки уничтожила до 90 украинских военных, 6 единиц техники, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов на... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:40
2023-07-01T13:40
2023-07-01T13:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
кременная
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки уничтожила до 90 украинских военных, 6 единиц техники, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов на краснолиманском направлении, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, за сутки на краснолиманском направлении российские войска группировки "Центр" ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невского, Кременной и Червоной Дибровы в ЛНР."В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны России.
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вооруженные силы украины, кременная, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Кременная, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении
Минобороны: группировка "Центр" за сутки уничтожила до 90 украинских военных