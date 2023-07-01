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ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.07.2023

ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за сутки уничтожила до 90 украинских военных, 6 единиц техники, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов на... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:40

2023-07-01T13:40

2023-07-01T13:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

кременная

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки уничтожила до 90 украинских военных, 6 единиц техники, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов на краснолиманском направлении, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным ведомства, за сутки на краснолиманском направлении российские войска группировки "Центр" ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невского, Кременной и Червоной Дибровы в ЛНР."В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны России.

кременная

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вооруженные силы украины, кременная, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)