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ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении
Киев за сутки потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 140 военнослужащих, три броневика и три гаубицы, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:37
2023-07-01T13:37
2023-07-01T13:37
специальная военная операция на украине
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запорожская область
киев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 140 военнослужащих, три броневика и три гаубицы, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. "Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на Южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" были отражены две атаки противника в районе Старомайорского в ДНР. Кроме того, в районах Новодаровки и Работино в Запорожской области была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. "На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск отражена атака противника в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Луговское Запорожской области нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны", - уточнили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881635467.html
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РИА Новости
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россия, запорожская область, киев, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Киев, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении
Киев за сутки потерял до 140 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Киев за сутки потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 140 военнослужащих, три броневика и три гаубицы, сообщили в субботу в сводке
Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" были отражены две атаки противника в районе Старомайорского в ДНР. Кроме того, в районах Новодаровки и Работино в Запорожской области была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск отражена атака противника в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Луговское Запорожской области нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны", - уточнили в Минобороны РФ.
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