https://ria.ru/20230701/poteri-1881636830.html

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.07.2023

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении

Киев за сутки потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 140 военнослужащих, три броневика и три гаубицы, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:37

2023-07-01T13:37

2023-07-01T13:37

специальная военная операция на украине

россия

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киев

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 140 военнослужащих, три броневика и три гаубицы, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. "Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на Южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" были отражены две атаки противника в районе Старомайорского в ДНР. Кроме того, в районах Новодаровки и Работино в Запорожской области была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. "На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск отражена атака противника в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Луговское Запорожской области нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны", - уточнили в Минобороны РФ.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, киев, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины