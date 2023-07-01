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ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/poteri-1881636830.html
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении
Киев за сутки потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 140 военнослужащих, три броневика и три гаубицы, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:37
2023-07-01T13:37
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
киев
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 140 военнослужащих, три броневика и три гаубицы, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. "Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на Южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" были отражены две атаки противника в районе Старомайорского в ДНР. Кроме того, в районах Новодаровки и Работино в Запорожской области была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. "На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск отражена атака противника в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Луговское Запорожской области нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны", - уточнили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881635467.html
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россия, запорожская область, киев, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Киев, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении

Киев за сутки потерял до 140 боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
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Военнослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях до 140 военнослужащих, три броневика и три гаубицы, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" были отражены две атаки противника в районе Старомайорского в ДНР. Кроме того, в районах Новодаровки и Работино в Запорожской области была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями российских войск отражена атака противника в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Луговское Запорожской области нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны", - уточнили в Минобороны РФ.
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ
Вчера, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьКиевБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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