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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих и американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:27

2023-07-01T13:27

2023-07-01T13:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих и американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке министерства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)