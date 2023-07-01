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В политике Брюсселя царит военный психоз, заявили в МИД Венгрии - РИА Новости, 01.07.2023
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20:14 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/politika-1881682855.html
В политике Брюсселя царит военный психоз, заявили в МИД Венгрии
В политике Брюсселя царит военный психоз, заявили в МИД Венгрии - РИА Новости, 01.07.2023
В политике Брюсселя царит военный психоз, заявили в МИД Венгрии
Политика Брюсселя ошибочна и вредна, потому что там царит "военный психоз", а это означает опасность экономического кризиса, заявил госсекретарь МИД Венгрии,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T20:14
2023-07-01T20:14
в мире
венгрия
петер сийярто
россия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. Политика Брюсселя ошибочна и вредна, потому что там царит "военный психоз", а это означает опасность экономического кризиса, заявил госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер. "Политика Брюсселя плохая, ошибочная и вредная. Брюссель хочет и поддерживает продолжение войны, там царит военный психоз, а это означает физическую, энергетическую и экономическую опасность, кризис и угрозу. В глобальном масштабе сторонники мира составляют большинство, но, к сожалению, не в трансатлантическом мире", - написал Менцер в соцсети. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что 24 июня получал информацию о событиях в России напрямую от вице-премьера РФ Дениса Мантурова, глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Алейника и передавал ее премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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в мире, венгрия, петер сийярто, россия, евросоюз
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Россия, Евросоюз
В политике Брюсселя царит военный психоз, заявили в МИД Венгрии

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер: в политике Брюсселя царит военный психоз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 июл - РИА Новости. Политика Брюсселя ошибочна и вредна, потому что там царит "военный психоз", а это означает опасность экономического кризиса, заявил госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер.
«
"Политика Брюсселя плохая, ошибочная и вредная. Брюссель хочет и поддерживает продолжение войны, там царит военный психоз, а это означает физическую, энергетическую и экономическую опасность, кризис и угрозу. В глобальном масштабе сторонники мира составляют большинство, но, к сожалению, не в трансатлантическом мире", - написал Менцер в соцсети.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что 24 июня получал информацию о событиях в России напрямую от вице-премьера РФ Дениса Мантурова, глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Сергея Алейника и передавал ее премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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