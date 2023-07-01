https://ria.ru/20230701/poklonenie-1881598110.html
В Польше осудили позорное заявление Дуды об Украине
В Польше осудили позорное заявление Дуды об Украине - РИА Новости, 01.07.2023
В Польше осудили позорное заявление Дуды об Украине
Президент Польши Анджей Дуда обманул семьи поляков, павших от рук украинских националистов во время Второй мировой войны, заявил священник Тадеуш... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T04:40
2023-07-01T04:40
2023-07-01T04:49
в мире
польша
украина
варшава
анджей дуда
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обманул семьи поляков, павших от рук украинских националистов во время Второй мировой войны, заявил священник Тадеуш Исакович-Залеский в Twitter."Обвинение в "беге с вилами" — очередное позорное заявление Дуды, пообещавшего семьям жертв геноцида достойное захоронение и за восемь лет ничего не предпринявшего для этого. Что касается вил, то это УПА*, которой поклоняются на Украине, (организации. — Прим. ред.), насаживавшей на вилы польских детей", — написал священник.Ранее Дуда заявил, что в вопросе Волынской резни Варшава проводит миролюбивую политику и не хочет "бежать с вилами", чтобы не разжигать ненависть между украинцами и поляками.В отношениях двух стран вопрос трактовки массового уничтожения польского населения Волыни ОУН-УПА* в 1943 году остается одним из самых сложных. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 130 тысяч человек.* Организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20230602/duda-1875769885.html
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в мире, польша, украина, варшава, анджей дуда, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов
В мире, Польша, Украина, Варшава, Анджей Дуда, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов
В Польше осудили позорное заявление Дуды об Украине
Ксендз Исакович-Залеский заявил, что Дуда поддерживает Украину, восхваляющую убийц поляков