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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 01.07.2023
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10:16 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/pogoda-1881615248.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 01.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:16
2023-07-01T10:16
общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В субботу облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди. Максимальная температура в городе плюс 23-25 градусов, в области плюс 21-26 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и к концу дня составит 735 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Котилевская: короткие дожди и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Пречистенской набережной в Москве
Отдыхающие на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Отдыхающие на Пречистенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"В субботу облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди. Максимальная температура в городе плюс 23-25 градусов, в области плюс 21-26 градусов", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и к концу дня составит 735 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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