https://ria.ru/20230701/pogoda-1881615248.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 01.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T10:16

2023-07-01T10:16

2023-07-01T10:16

общество

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В субботу облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди. Максимальная температура в городе плюс 23-25 градусов, в области плюс 21-26 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и к концу дня составит 735 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230701/zhara-1881596714.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос"