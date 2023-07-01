https://ria.ru/20230701/pogoda-1881615248.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 01.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:16
2023-07-01T10:16
2023-07-01T10:16
общество
москва
погода
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874774435_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_b1c829b566a171b86293e9cdf112188e.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В субботу облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременные дожди. Максимальная температура в городе плюс 23-25 градусов, в области плюс 21-26 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и к концу дня составит 735 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230701/zhara-1881596714.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874774435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69569bd3b855636b8635ddcb1159fea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Котилевская: короткие дожди и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу