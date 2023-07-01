https://ria.ru/20230701/pirotekhniki-1881624620.html

Российские пиротехники обезвредили в Донбассе более четырех тысяч снарядов

Российские пиротехники обезвредили в Донбассе более четырех тысяч снарядов - РИА Новости, 01.07.2023

Российские пиротехники обезвредили в Донбассе более четырех тысяч снарядов

Сводная группа пиротехников МЧС России за три месяца работы обезвредили на территории Донецкой и Луганской Народных Республик более четырех тысяч взрывоопасных... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T11:43

2023-07-01T11:43

2023-07-01T11:43

донбасс

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Сводная группа пиротехников МЧС России за три месяца работы обезвредили на территории Донецкой и Луганской Народных Республик более четырех тысяч взрывоопасных предметов, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Ранее сообщалось, что в апреле сотрудники пиротехнических подразделений Центра "Лидер", Донского, Ногинского и Тульского спасательных центров, а также специализированного отряда ГУМЧС России по городу Севастополю прибыли в Донбасс для проведения работ по разминированию. В настоящее время саперы Донского спасцентра МЧС в составе сводной группы пиротехников произвели смену и вернулись домой. "Более 4 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили пиротехники МЧС России на Донбассе за 3 месяца", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что особенно тщательно пиротехнические отряды чрезвычайного ведомства обследовали жилые микрорайоны, объекты энергоснабжения, линии электропередач, водоводы, мосты, путепроводы, железнодорожные магистрали. За прошедшую 80-дневную смену специалисты обследовали 125 гектаров территории: жилые микрорайоны, объекты энергетики и инфраструктуры - мосты, путепроводы, железнодорожные магистрали. До отправления в зону проведения работ специалисты проходят занятия по тактической медицине и самопомощи при получении минно-взрывных травм, а также процедуру боевого слаживания. Сводная группировка продолжает работать на территории Донецкой и Луганской народных республик посменно.

https://ria.ru/20230531/razminirovanie-1875282269.html

https://ria.ru/20230608/mariupol-1876862884.html

донбасс

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донбасс, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность