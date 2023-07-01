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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку - РИА Новости, 01.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, а также населенные пункты Ясиноватая и Горловка вечером в субботу, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T21:33
2023-07-01T21:33
2023-07-01T21:33
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
ясиноватая
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, а также населенные пункты Ясиноватая и Горловка вечером в субботу, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 20.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также украинские войска обстреляли Горловку, в 19.20 по ней было выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра, и Ясиноватую, по этому населенному пункту выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. По информации СЦКК ДНР, территория Донецка с 9.00 до 21.00 не менее 14 раз подверглась обстрелам со стороны украинских войск в субботу. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, снарядами повреждены 22 частных и 6 многоквартирных домов, здания больницы, общежития завода, шахта имени Засядько и еще несколько объектов инфраструктуры.
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донецк, горловка, ясиноватая, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Ясиноватая, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Горловку