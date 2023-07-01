https://ria.ru/20230701/obstrel-1881677296.html

Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку

Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку - РИА Новости, 01.07.2023

Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в 19.05, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T19:12

2023-07-01T19:12

2023-07-01T19:36

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в 19.05, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, перед этим сообщалось еще о двух обстрелах Донецка, в 16.20 был обстрелян шестью снарядами 155 миллиметров Петровский район города, и в 17.05 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышвескому району.Представительство ДНР в СЦКК в субботу уже неоднократно сообщало об обстрелах города со стороны украинских войск натовскими снарядами, а также американской ракетой AGM-88 HARM.

https://ria.ru/20230701/obstrely-1881588079.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия