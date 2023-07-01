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Житель запорожского Токмака погиб после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ
Житель запорожского Токмака погиб после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023
Житель запорожского Токмака погиб после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ
Мирный житель города Токмак в Запорожской области погиб из-за обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил в Telegram-канале представитель оперативных... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:40
2023-07-01T17:40
2023-07-01T17:41
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
рсзо himars
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель города Токмак в Запорожской области погиб из-за обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил в Telegram-канале представитель оперативных служб."В 15.50 (МСК) город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ. Предварительно, применялась РСЗО HIMARS. Один человек погиб и один ранен. Повреждения получили пять жилых домов", - сказал представитель ведомства.
токмак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, рсзо himars, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS, Происшествия
Житель запорожского Токмака погиб после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ
Оперативные службы заявили о гибели жителя Токмака после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ