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Житель запорожского Токмака погиб после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ

Житель запорожского Токмака погиб после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023

Житель запорожского Токмака погиб после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ

Мирный житель города Токмак в Запорожской области погиб из-за обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил в Telegram-канале представитель оперативных... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:40

2023-07-01T17:40

2023-07-01T17:41

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

рсзо himars

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель города Токмак в Запорожской области погиб из-за обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил в Telegram-канале представитель оперативных служб."В 15.50 (МСК) город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ. Предварительно, применялась РСЗО HIMARS. Один человек погиб и один ранен. Повреждения получили пять жилых домов", - сказал представитель ведомства.

токмак

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, рсзо himars, происшествия