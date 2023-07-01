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Житель запорожского Токмака погиб после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 01.07.2023 (обновлено: 17:41 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/obstrel-1881665804.html
Житель запорожского Токмака погиб после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ
Житель запорожского Токмака погиб после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023
Житель запорожского Токмака погиб после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ
Мирный житель города Токмак в Запорожской области погиб из-за обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил в Telegram-канале представитель оперативных... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:40
2023-07-01T17:41
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
рсзо himars
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель города Токмак в Запорожской области погиб из-за обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил в Telegram-канале представитель оперативных служб."В 15.50 (МСК) город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ. Предварительно, применялась РСЗО HIMARS. Один человек погиб и один ранен. Повреждения получили пять жилых домов", - сказал представитель ведомства.
токмак
запорожская область
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, рсзо himars, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS, Происшествия
Житель запорожского Токмака погиб после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ

Оперативные службы заявили о гибели жителя Токмака после обстрела из HIMARS со стороны ВСУ

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель города Токмак в Запорожской области погиб из-за обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил в Telegram-канале представитель оперативных служб.
"В 15.50 (МСК) город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ. Предварительно, применялась РСЗО HIMARS. Один человек погиб и один ранен. Повреждения получили пять жилых домов", - сказал представитель ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARSПроисшествия
 
 
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