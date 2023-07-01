https://ria.ru/20230701/obstrel-1881650629.html

Украинские войска пять раз обстреляли Донецк

Украинские войска пять раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.07.2023

Украинские войска пять раз обстреляли Донецк

Украинские войска еще пять раз обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 27 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:42

2023-07-01T15:42

2023-07-01T15:42

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска еще пять раз обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 27 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 12.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Донецк был снова обстрелян еще четыре раза с 13.45 до 14.55, по нему выпустили 22 снаряда калибра 155 миллиметров. Ранее утром сообщалось об обстрелах Донецка, Макеевки, Горловки и Владимировки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230701/donetsk-1881615897.html

донецк

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия