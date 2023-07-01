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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/obstrel-1881629528.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в общей сложности еще 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:32
2023-07-01T12:32
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в общей сложности еще 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Донецк был снова обстрелян в 11.35 и 11.55, по нему выпустили еще 11 снарядов калибра 155 миллиметров. В республике также сообщили об обстреле Макеевки, в 12.10 по населенному пункту было выпущено шесть снарядов натовского калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230701/donetsk-1881615897.html
донецк
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 22 натовских снаряда по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив в общей сложности еще 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк американской ракетой HARM
Вчера, 10:20
Донецк был снова обстрелян в 11.35 и 11.55, по нему выпустили еще 11 снарядов калибра 155 миллиметров.
В республике также сообщили об обстреле Макеевки, в 12.10 по населенному пункту было выпущено шесть снарядов натовского калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 июня, 16:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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