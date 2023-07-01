Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/nikolaev-1881622971.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 01.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
В Николаеве раздался взрыв, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:29
2023-07-01T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
николаевская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/60/1560236083_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_22ac29e717b9eb420924ba831c4aab2f.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Николаеве раздался взрыв, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале. "В Николаеве слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении издания. Ранее в Николаевской области Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
николаев (украина)
николаевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/60/1560236083_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_0e56f13185ac2b405500e7a9dba88f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаев (украина), николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Николаевская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

"Общественное": в Николаеве прогремел взрыв

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник украинской полиции
Сотрудник украинской полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудник украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Николаеве раздался взрыв, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале.
«
"В Николаеве слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении издания.
Ранее в Николаевской области Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Тьма пришла на Украину надолго
27 ноября 2022, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Николаевская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала