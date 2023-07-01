https://ria.ru/20230701/nikolaev-1881622971.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 01.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
В Николаеве раздался взрыв, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:29
2023-07-01T11:29
2023-07-01T11:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Николаеве раздался взрыв, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале. "В Николаеве слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении издания. Ранее в Николаевской области Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Общественное": в Николаеве прогремел взрыв