https://ria.ru/20230701/nikolaev-1881622971.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 01.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

В Николаеве раздался взрыв, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T11:29

2023-07-01T11:29

2023-07-01T11:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Николаеве раздался взрыв, сообщает украинское издание "Общественное" в Telegram-канале. "В Николаеве слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении издания. Ранее в Николаевской области Украины была объявлена воздушная тревога, но позже была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаев (украина), николаевская область, украина