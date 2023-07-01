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В Запорожской области рассказали о провалах ВСУ в наступлении - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/nastuplenie-1881647992.html
В Запорожской области рассказали о провалах ВСУ в наступлении
В Запорожской области рассказали о провалах ВСУ в наступлении - РИА Новости, 01.07.2023
В Запорожской области рассказали о провалах ВСУ в наступлении
Контрнаступление украинских войск в Запорожской области на сегодня складывается достаточно неудачно, заявил РИА Новости первый заместитель врио губернатора... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:24
2023-07-01T15:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
владимир путин
запорожская аэс
вооруженные силы украины
киев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Контрнаступление украинских войск в Запорожской области на сегодня складывается достаточно неудачно, заявил РИА Новости первый заместитель врио губернатора региона Сергей Толмачев. "На сегодня контрнаступление, которое они широко разрекламировали, складывается для них достаточно неудачно, поэтому им нужны любые провокации, которые хоть как-то смогут поменять ситуацию в их пользу", - сказал Толмачев. По его мнению, именно с этим могут быть связаны участившиеся в последнее время провокационные заявления киевской власти в отношении Запорожской АЭС. "Киевский режим будет идти на провокации, там абсолютно неадекватные и психически больные люди, которые давно прошли по пути деградации личности. Это их террористические методы и задача. Мы же должны предпринять усилия на всех направлениях, чтобы не позволить им ничего предпринять", - подчеркнул Толмачев. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
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запорожская область, в мире, владимир путин, запорожская аэс, вооруженные силы украины, киев, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, НАТО
В Запорожской области рассказали о провалах ВСУ в наступлении

Врио губернатора Толмачев: наступление ВСУ в Запорожской области складывается неудачно

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Контрнаступление украинских войск в Запорожской области на сегодня складывается достаточно неудачно, заявил РИА Новости первый заместитель врио губернатора региона Сергей Толмачев.
"На сегодня контрнаступление, которое они широко разрекламировали, складывается для них достаточно неудачно, поэтому им нужны любые провокации, которые хоть как-то смогут поменять ситуацию в их пользу", - сказал Толмачев.
По его мнению, именно с этим могут быть связаны участившиеся в последнее время провокационные заявления киевской власти в отношении Запорожской АЭС.
"Киевский режим будет идти на провокации, там абсолютно неадекватные и психически больные люди, которые давно прошли по пути деградации личности. Это их террористические методы и задача. Мы же должны предпринять усилия на всех направлениях, чтобы не позволить им ничего предпринять", - подчеркнул Толмачев.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
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