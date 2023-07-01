https://ria.ru/20230701/napadenie-1881692350.html

В Дагестане составили протокол после нападения на девушку из-за наряда

В Дагестане составили протокол после нападения на девушку из-за наряда - РИА Новости, 01.07.2023

В Дагестане составили протокол после нападения на девушку из-за наряда

Сотрудники полиции в Дагестане составили административный протокол в отношении местного жителя, который сделал замечание девушке из-за ее наряда и оттолкнул ее, РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T22:06

2023-07-01T22:06

2023-07-01T22:06

происшествия

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Дагестане составили административный протокол в отношении местного жителя, который сделал замечание девушке из-за ее наряда и оттолкнул ее, в результате чего потерпевшая упала и получила сотрясение мозга, сообщили в пресс-службе МВД республики. Инцидент произошел 28 июня в городе Каспийске. "После обращения девушки в дежурную часть, полицейскими мужчина в течение часа был установлен и доставлен в отдел. В отношении него составлен административный материал", – говорится в сообщении. По данным регионального МВД, 38-летний житель Каспийска, увидев девушку в откровенном, по его мнению, наряде, сделал ей замечание. Девушка ответила резко, произошел конфликт со взаимными упреками и нецензурными выражениями. По словам девушки, мужчина плюнул ей в лицо, она же стала стучать по его машине, после чего он оттолкнул ее, и она упала. Происходило все это на глазах у малолетних детей мужчины, которые сидели в это время в его машине. "По словам пострадавшей, у нее диагностировали сотрясение мозга. Результаты медицинской экспертизы стали основанием для пересмотра принятых ранее мер, ведь наказание зависит от степени тяжести полученных травм", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230517/sud-1872480197.html

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, каспийск