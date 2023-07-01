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В Дагестане составили протокол после нападения на девушку из-за наряда - РИА Новости, 01.07.2023
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22:06 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/napadenie-1881692350.html
В Дагестане составили протокол после нападения на девушку из-за наряда
В Дагестане составили протокол после нападения на девушку из-за наряда - РИА Новости, 01.07.2023
В Дагестане составили протокол после нападения на девушку из-за наряда
Сотрудники полиции в Дагестане составили административный протокол в отношении местного жителя, который сделал замечание девушке из-за ее наряда и оттолкнул ее, РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T22:06
2023-07-01T22:06
происшествия
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Дагестане составили административный протокол в отношении местного жителя, который сделал замечание девушке из-за ее наряда и оттолкнул ее, в результате чего потерпевшая упала и получила сотрясение мозга, сообщили в пресс-службе МВД республики. Инцидент произошел 28 июня в городе Каспийске. "После обращения девушки в дежурную часть, полицейскими мужчина в течение часа был установлен и доставлен в отдел. В отношении него составлен административный материал", – говорится в сообщении. По данным регионального МВД, 38-летний житель Каспийска, увидев девушку в откровенном, по его мнению, наряде, сделал ей замечание. Девушка ответила резко, произошел конфликт со взаимными упреками и нецензурными выражениями. По словам девушки, мужчина плюнул ей в лицо, она же стала стучать по его машине, после чего он оттолкнул ее, и она упала. Происходило все это на глазах у малолетних детей мужчины, которые сидели в это время в его машине. "По словам пострадавшей, у нее диагностировали сотрясение мозга. Результаты медицинской экспертизы стали основанием для пересмотра принятых ранее мер, ведь наказание зависит от степени тяжести полученных травм", - добавили в ведомстве.
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происшествия, каспийск
Происшествия, Каспийск
В Дагестане составили протокол после нападения на девушку из-за наряда

В Дагестане составили протокол после нападения мужчины на девушку из-за открытого платья

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид на город в Дагестане
Вид на город в Дагестане - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Мария Ващук
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Вид на город в Дагестане. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Дагестане составили административный протокол в отношении местного жителя, который сделал замечание девушке из-за ее наряда и оттолкнул ее, в результате чего потерпевшая упала и получила сотрясение мозга, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Инцидент произошел 28 июня в городе Каспийске.
"После обращения девушки в дежурную часть, полицейскими мужчина в течение часа был установлен и доставлен в отдел. В отношении него составлен административный материал", – говорится в сообщении.
По данным регионального МВД, 38-летний житель Каспийска, увидев девушку в откровенном, по его мнению, наряде, сделал ей замечание. Девушка ответила резко, произошел конфликт со взаимными упреками и нецензурными выражениями. По словам девушки, мужчина плюнул ей в лицо, она же стала стучать по его машине, после чего он оттолкнул ее, и она упала. Происходило все это на глазах у малолетних детей мужчины, которые сидели в это время в его машине.
"По словам пострадавшей, у нее диагностировали сотрясение мозга. Результаты медицинской экспертизы стали основанием для пересмотра принятых ранее мер, ведь наказание зависит от степени тяжести полученных травм", - добавили в ведомстве.
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