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МВД в Дагестане проверит данные о нападении на девушку из-за платья

МВД в Дагестане проверит данные о нападении на девушку из-за платья - РИА Новости, 01.07.2023

МВД в Дагестане проверит данные о нападении на девушку из-за платья

Полицейские в Дагестане проверяют информацию, что местный житель напал на девушку из-за ее платья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T21:14

2023-07-01T21:14

2023-07-01T21:14

происшествия

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Полицейские в Дагестане проверяют информацию, что местный житель напал на девушку из-за ее платья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики. В субботу в ряде Telegram-каналов появились кадры перепалки в городе Каспийске между мужчиной, вышедшим из автомобиля, и молодой девушкой. По предварительной информации, мужчина в грубой форме сделал замечание девушке из-за ее чересчур, как ему показалось, открытого платья, в ходе перепалки он плюнул в девушку, та набросилась на обидчика, он оттолкнул ее, девушка упала и, как сообщается, получила травмы и сотрясение мозга. "Данная информация была выявлена в рамках мониторинга, в полицию с заявлением девушка не обращалась. Информация передана сотрудникам, будем искать участников инцидента, чтобы выслушать их версии произошедшего. В Telegram-канале МВД Дагестана мы также разместили обращение к девушке с просьбой выйти на обратную связь", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230314/izbienie-1857785201.html

каспийск

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происшествия, каспийск