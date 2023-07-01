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В Египте задержали мясника за развешивание туши на опоре монорельса - РИА Новости, 01.07.2023
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18:52 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/myasnik-1881674432.html
В Египте задержали мясника за развешивание туши на опоре монорельса
В Египте задержали мясника за развешивание туши на опоре монорельса - РИА Новости, 01.07.2023
В Египте задержали мясника за развешивание туши на опоре монорельса
Правоохранительные органы в египетской столице Каире задержали мужчину, который развешивал мясную тушу на опоре монорельсовой дороги, сообщает газета El-Watan. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T18:52
2023-07-01T18:52
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КАИР, 1 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы в египетской столице Каире задержали мужчину, который развешивал мясную тушу на опоре монорельсовой дороги, сообщает газета El-Watan. Ранее в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых мясник развешивает тушу на крюк на одной из опор строящегося монорельса в районе Наср-Сити. Как пишет издание, вскоре после появления снимков органы безопасности Каира установили личность мужчины и произвели его задержание. Сообщается, что в отношении мясника было составлено три протокола, его, в частности, обвиняют в нанесении ущерба государственной собственности. Первая в Египте монорельсовая дорога должна связать район Наср-Сити на востоке Каира с Новой административной столицей, где со временем будут базироваться правительство и большинство министерств страны. Открытие монорельса планируется в 2024 году.
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в мире, каир (город), египет
В мире, Каир (город), Египет
В Египте задержали мясника за развешивание туши на опоре монорельса

El-Watan: в Каире задержали мясника за развешивание туши на опоре монорельсовой дороги

© AP Photo / Amr NabilСотрудники полиции Египта
Сотрудники полиции Египта - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Amr Nabil
Сотрудники полиции Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 1 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы в египетской столице Каире задержали мужчину, который развешивал мясную тушу на опоре монорельсовой дороги, сообщает газета El-Watan.
Ранее в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых мясник развешивает тушу на крюк на одной из опор строящегося монорельса в районе Наср-Сити.
Как пишет издание, вскоре после появления снимков органы безопасности Каира установили личность мужчины и произвели его задержание.
Сообщается, что в отношении мясника было составлено три протокола, его, в частности, обвиняют в нанесении ущерба государственной собственности.
Первая в Египте монорельсовая дорога должна связать район Наср-Сити на востоке Каира с Новой административной столицей, где со временем будут базироваться правительство и большинство министерств страны. Открытие монорельса планируется в 2024 году.
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