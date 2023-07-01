https://ria.ru/20230701/muzey-1881608822.html
Президент Курчатовского института возглавил Политехнический музей
Президент Курчатовского института возглавил Политехнический музей - РИА Новости, 01.07.2023
Президент Курчатовского института возглавил Политехнический музей
Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала указ о назначении президента национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T09:00
2023-07-01T09:00
2023-07-01T09:00
культура
политехнический музей
курчатовский институт
михаил ковальчук
ольга любимова
новости культуры
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россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала указ о назначении президента национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука также главой Политехнического музея, сообщается на сайте музея. "Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук назначен также президентом Политехнического музея. Приказ об этом подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова", - говорится в сообщении. Ковальчук отметил, что Политехнический музей и НИЦ "Курчатовский институт" связывает многолетнее сотрудничество. "Вместе мы говорим о науке, популяризируем достижения наших соотечественников, поддерживаем современных ученых и разработчиков. Сегодня это становится особенно значимым. Быть в прямом контакте с теми, кто двигает прогресс, важно для музея, который транслирует не только картину исследовательского прошлого, но и научно-технологический образ будущего", - сказал Ковальчук, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20221215/politechmuseum-150-1837458412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политехнический музей, курчатовский институт, михаил ковальчук, ольга любимова, новости культуры, музеи, россия
Культура, Политехнический музей, Курчатовский институт, Михаил Ковальчук, Ольга Любимова, Новости культуры, Музеи, Россия
Президент Курчатовского института возглавил Политехнический музей
Президента Курчатовского института Ковальчука назначили главой Политехнического музея