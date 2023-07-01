https://ria.ru/20230701/muzey-1881608822.html

Президент Курчатовского института возглавил Политехнический музей

Президент Курчатовского института возглавил Политехнический музей - РИА Новости, 01.07.2023

Президент Курчатовского института возглавил Политехнический музей

Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала указ о назначении президента национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T09:00

2023-07-01T09:00

2023-07-01T09:00

культура

политехнический музей

курчатовский институт

михаил ковальчук

ольга любимова

новости культуры

музеи

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала указ о назначении президента национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука также главой Политехнического музея, сообщается на сайте музея. "Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук назначен также президентом Политехнического музея. Приказ об этом подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова", - говорится в сообщении. Ковальчук отметил, что Политехнический музей и НИЦ "Курчатовский институт" связывает многолетнее сотрудничество. "Вместе мы говорим о науке, популяризируем достижения наших соотечественников, поддерживаем современных ученых и разработчиков. Сегодня это становится особенно значимым. Быть в прямом контакте с теми, кто двигает прогресс, важно для музея, который транслирует не только картину исследовательского прошлого, но и научно-технологический образ будущего", - сказал Ковальчук, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221215/politechmuseum-150-1837458412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политехнический музей, курчатовский институт, михаил ковальчук, ольга любимова, новости культуры, музеи, россия