https://ria.ru/20230701/marsel-1881593904.html

Мэр Марселя попросил подкрепление для обеспечения безопасности

Мэр Марселя попросил подкрепление для обеспечения безопасности - РИА Новости, 01.07.2023

Мэр Марселя попросил подкрепление для обеспечения безопасности

Мэр Марселя Бенуа Пайан призвал власти страны прислать подкрепление для обеспечения безопасности в городе на фоне протестов, переросших в поджоги и грабежи. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T01:56

2023-07-01T01:56

2023-07-01T01:56

в мире

марсель

париж

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Мэр Марселя Бенуа Пайан призвал власти страны прислать подкрепление для обеспечения безопасности в городе на фоне протестов, переросших в поджоги и грабежи. "Сцены грабежей и насилия в Марселе неприемлемы. Я решительно осуждаю эти акты вандализма и призываю государство немедленно прислать дополнительные силы правопорядка", - написал он в субботу в Twitter. Ранее сообщалось, что протестующие в Марселе грабят магазины и нападают на автомобили. Десятки человек задержаны. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/protesty-1881593605.html

марсель

париж

франция

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в мире, марсель, париж, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере