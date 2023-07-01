https://ria.ru/20230701/marsel-1881593904.html
Мэр Марселя попросил подкрепление для обеспечения безопасности
Мэр Марселя попросил подкрепление для обеспечения безопасности - РИА Новости, 01.07.2023
Мэр Марселя попросил подкрепление для обеспечения безопасности
Мэр Марселя Бенуа Пайан призвал власти страны прислать подкрепление для обеспечения безопасности в городе на фоне протестов, переросших в поджоги и грабежи. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:56
2023-07-01T01:56
2023-07-01T01:56
в мире
марсель
париж
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Мэр Марселя Бенуа Пайан призвал власти страны прислать подкрепление для обеспечения безопасности в городе на фоне протестов, переросших в поджоги и грабежи. "Сцены грабежей и насилия в Марселе неприемлемы. Я решительно осуждаю эти акты вандализма и призываю государство немедленно прислать дополнительные силы правопорядка", - написал он в субботу в Twitter. Ранее сообщалось, что протестующие в Марселе грабят магазины и нападают на автомобили. Десятки человек задержаны. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей, грабит магазины. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/protesty-1881593605.html
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в мире, марсель, париж, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Марсель, Париж, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Мэр Марселя попросил подкрепление для обеспечения безопасности
Мэр Марселя попросил подкрепление для обеспечения безопасности на фоне протестов