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Цивилев и Минниханов отметили работу мусульман Кузбасса - РИА Новости, 01.07.2023
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Религия
 
16:04 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/kuzbass-1881653520.html
Цивилев и Минниханов отметили работу мусульман Кузбасса
Цивилев и Минниханов отметили работу мусульман Кузбасса - РИА Новости, 01.07.2023
Цивилев и Минниханов отметили работу мусульман Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов высоко оценили работу мусульманской общины Кузбасса в укреплении... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:04
2023-07-01T16:04
религия
кемеровская область
сергей цивилев
рустам минниханов
альбир крганов
кемерово
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов высоко оценили работу мусульманской общины Кузбасса в укреплении межконфессионального мира, сообщил РИА Новости в субботу председатель Духовного управления мусульман Кемеровской области (ДУМ КО) муфтий Тагир Бикчантаев. "Губернатор (Кемеровской области) Сергей Цивилев и раис Татарстана Рустам Минниханов перед открытием Федерального Сабантуя-2023, который проходит в нашем регионе, посетили Соборную мечеть "Мунира" г. Кемерово. Сергей Цивилев на встрече с нашей умой (общиной), в том числе, с главой Духовного управления мусульман России (ДСМР) муфтием Альбиром Кргановым подчеркнул, что мусульманская община региона очень активна. Это особенно касается реализации социальных, общественных и других проектов, и это положительно сказывается в укреплении межнационального и межконфессионального мира, как в области, так и в стране в целом", - рассказал РИА Новости муфтий Бикчантаев. По его словам, в мечети "Мунира" многочисленные гости из разных регионов РФ прочитали молитвы с просьбой ко Всевышнему о даровании жизни и здоровья участникам СВО и благополучного их возвращения домой.
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кемеровская область, сергей цивилев, рустам минниханов, альбир крганов, кемерово
Религия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Рустам Минниханов, Альбир Крганов, Кемерово
Цивилев и Минниханов отметили работу мусульман Кузбасса

Губернатор Цивилев и раис Татарстана Минниханов отметили работу мусульман Кузбасса

© Shakirov Ruslan MansurovichГлава Кемеровской области и раис Татарстана отметили работу мусульман Кузбасса
Глава Кемеровской области и раис Татарстана отметили работу мусульман Кузбасса
© Shakirov Ruslan Mansurovich
Глава Кемеровской области и раис Татарстана отметили работу мусульман Кузбасса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов высоко оценили работу мусульманской общины Кузбасса в укреплении межконфессионального мира, сообщил РИА Новости в субботу председатель Духовного управления мусульман Кемеровской области (ДУМ КО) муфтий Тагир Бикчантаев.
«
"Губернатор (Кемеровской области) Сергей Цивилев и раис Татарстана Рустам Минниханов перед открытием Федерального Сабантуя-2023, который проходит в нашем регионе, посетили Соборную мечеть "Мунира" г. Кемерово. Сергей Цивилев на встрече с нашей умой (общиной), в том числе, с главой Духовного управления мусульман России (ДСМР) муфтием Альбиром Кргановым подчеркнул, что мусульманская община региона очень активна. Это особенно касается реализации социальных, общественных и других проектов, и это положительно сказывается в укреплении межнационального и межконфессионального мира, как в области, так и в стране в целом", - рассказал РИА Новости муфтий Бикчантаев.
По его словам, в мечети "Мунира" многочисленные гости из разных регионов РФ прочитали молитвы с просьбой ко Всевышнему о даровании жизни и здоровья участникам СВО и благополучного их возвращения домой.
 
РелигияКемеровская областьСергей ЦивилевРустам МиннихановАльбир КргановКемерово
 
 
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