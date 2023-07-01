Цивилев и Минниханов отметили работу мусульман Кузбасса
Губернатор Цивилев и раис Татарстана Минниханов отметили работу мусульман Кузбасса
© Shakirov Ruslan MansurovichГлава Кемеровской области и раис Татарстана отметили работу мусульман Кузбасса
© Shakirov Ruslan Mansurovich
Глава Кемеровской области и раис Татарстана отметили работу мусульман Кузбасса
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов высоко оценили работу мусульманской общины Кузбасса в укреплении межконфессионального мира, сообщил РИА Новости в субботу председатель Духовного управления мусульман Кемеровской области (ДУМ КО) муфтий Тагир Бикчантаев.
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"Губернатор (Кемеровской области) Сергей Цивилев и раис Татарстана Рустам Минниханов перед открытием Федерального Сабантуя-2023, который проходит в нашем регионе, посетили Соборную мечеть "Мунира" г. Кемерово. Сергей Цивилев на встрече с нашей умой (общиной), в том числе, с главой Духовного управления мусульман России (ДСМР) муфтием Альбиром Кргановым подчеркнул, что мусульманская община региона очень активна. Это особенно касается реализации социальных, общественных и других проектов, и это положительно сказывается в укреплении межнационального и межконфессионального мира, как в области, так и в стране в целом", - рассказал РИА Новости муфтий Бикчантаев.
По его словам, в мечети "Мунира" многочисленные гости из разных регионов РФ прочитали молитвы с просьбой ко Всевышнему о даровании жизни и здоровья участникам СВО и благополучного их возвращения домой.