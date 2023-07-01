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Цивилев и Минниханов отметили работу мусульман Кузбасса

Цивилев и Минниханов отметили работу мусульман Кузбасса - РИА Новости, 01.07.2023

Цивилев и Минниханов отметили работу мусульман Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов высоко оценили работу мусульманской общины Кузбасса в укреплении... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T16:04

2023-07-01T16:04

2023-07-01T16:04

религия

кемеровская область

сергей цивилев

рустам минниханов

альбир крганов

кемерово

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов высоко оценили работу мусульманской общины Кузбасса в укреплении межконфессионального мира, сообщил РИА Новости в субботу председатель Духовного управления мусульман Кемеровской области (ДУМ КО) муфтий Тагир Бикчантаев. "Губернатор (Кемеровской области) Сергей Цивилев и раис Татарстана Рустам Минниханов перед открытием Федерального Сабантуя-2023, который проходит в нашем регионе, посетили Соборную мечеть "Мунира" г. Кемерово. Сергей Цивилев на встрече с нашей умой (общиной), в том числе, с главой Духовного управления мусульман России (ДСМР) муфтием Альбиром Кргановым подчеркнул, что мусульманская община региона очень активна. Это особенно касается реализации социальных, общественных и других проектов, и это положительно сказывается в укреплении межнационального и межконфессионального мира, как в области, так и в стране в целом", - рассказал РИА Новости муфтий Бикчантаев. По его словам, в мечети "Мунира" многочисленные гости из разных регионов РФ прочитали молитвы с просьбой ко Всевышнему о даровании жизни и здоровья участникам СВО и благополучного их возвращения домой.

кемеровская область

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, сергей цивилев, рустам минниханов, альбир крганов, кемерово