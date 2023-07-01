https://ria.ru/20230701/kostroma-1881624004.html

В Костроме стартовала транспортная реформа

В Костроме стартовала транспортная реформа - РИА Новости, 01.07.2023

В Костроме стартовала транспортная реформа

В Костроме с 1 июля начала действовать новая система транспортного обслуживания населения, согласно которой перевозчикам будут платить не за количество... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T11:39

2023-07-01T11:39

2023-07-01T11:49

костромская область

кострома

костромская область

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КОСТРОМА, 1 июл - РИА Новости. В Костроме с 1 июля начала действовать новая система транспортного обслуживания населения, согласно которой перевозчикам будут платить не за количество пассажиров, а за соблюдение расписания, сообщает администрация Костромской области на сайте. "Костромская область изменила систему транспортного обслуживания населения Костромы. Впервые для работы в областном центре с транспортными компаниями заключены брутто-контракты. При такой системе перевозчикам оплачивают работу не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение установленного графика работы", - говорится в сообщении. Обладминистрация информирует, что с 1 июля городские маршруты обслуживают три организации-перевозчика, которые были определены по итогам открытых конкурсных процедур. Общественный транспорт теперь ходит по новым маршрутам, схема составлена специалистами после полуторагодового изучения пассажиропотока. Для работы на линиях приобретены новые автобусы с цифровой системой обслуживания. Их более 250, они полностью заменили старый, часто выходивший из строя и морально устаревший подвижной состав частных перевозчиков, работавших ранее, отмечает обладминистрация. Все автобусы низкопольные, в салоне - климат-контроль, аудио оповещение, система безналичной оплаты, датчики учета пассажиров, механическая аппарель для маломобильных граждан. Транспорт оборудован видеорегистраторами, цифровым тахографом, подключен к системе ГЛОНАСС/GPS. "Одна из важнейших составляющих новой схемы работы общественного транспорта Костромы - контроль соблюдения водителями графика и схемы движения, организация грамотной системы учета пассажиров, поступления оплаты проезда", - говорится в сообщении. Обладминистрация подчеркивает, что реализацию всего проекта по созданию в Костроме новой транспортной схемы взяли на себя областные власти после того, как администрация Костромы заявила, что не может сделать это самостоятельно, обратившись за помощью к губернатору и администрации Костромской области. "В регионе создано государственное учреждение - организатор перевозок Костромской области… Ежегодно областной бюджет на функционирование общественного транспорта в Костроме будет выделять более 1 миллиарда рублей", - информирует обладминистрация.

https://ria.ru/20230617/investklimat-1878935898.html

кострома

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кострома, костромская область