https://ria.ru/20230701/italiya-1881626512.html

В Милане арестовали мужчину, воевавшего в Донбассе

В Милане арестовали мужчину, воевавшего в Донбассе - РИА Новости, 01.07.2023

В Милане арестовали мужчину, воевавшего в Донбассе

Итальянские карабинеры арестовали 29-летнего мужчину, предположительно, воевавшего в Донбассе против украинских войск, сообщила газета Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T12:05

2023-07-01T12:05

2023-07-01T15:31

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РИМ, 1 июл — РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали 29-летнего мужчину, предположительно, воевавшего в Донбассе против украинских войск, сообщила газета Il Fatto Quotidiano. Уроженец города Роверето Алессандро Бертолини был задержан в миланском аэропорту Мальпенса сразу по прилете. По версии следствия, Бертолини с 2016 года находился в зоне боевых действий на востоке Украины. Согласно обвинению, он принимал участие в вооруженном конфликте за вознаграждение наряду с другими итальянцами. Арестованного перевели в Геную, отвечать на вопросы следователей он отказался. В рамках расследования установлены личности других итальянцев, находящихся в Донбассе. Бертолини оказался единственным вернувшимся на родину. Ранее он появлялся в репортаже из Донбасса телеканала Rai2. Держа автомат, он рассказывал, что "всегда мечтал стать солдатом — с тех пор, как был ребенком". В августе 2018 года итальянские правоохранители арестовали шесть человек, причастных к вербовке наемников для участия в боевых действиях в Донбассе. Годом позднее они были осуждены на небольшие тюремные сроки — до двух лет и восьми месяцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220528/donbass-1791467852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, милан, италия