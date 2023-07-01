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Премьер Испании прибыл в Киев - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 01.07.2023 (обновлено: 10:55 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/ispaniya-1881616955.html
Премьер Испании прибыл в Киев
Премьер Испании прибыл в Киев - РИА Новости, 01.07.2023
Премьер Испании прибыл в Киев
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в Twitter, что прибыл с визитом в Киев, где планируется встреча с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:36
2023-07-01T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
испания
киев
украина
владимир зеленский
педро санчес
евросоюз
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в Twitter, что прибыл с визитом в Киев, где планируется встреча с Владимиром Зеленским. &quot;Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был на Украине вместе с Владимиром Зеленским&quot;, - написал Санчес.Премьер отметил, что передаст правительству и парламенту Украины "всю европейскую солидарность". Ранее газета El Pais писала, что Санчес должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. Согласно изданию, это уже второй за последние несколько месяцев визит Санчеса на Украину. Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
https://ria.ru/20230630/sammit-1881564998.html
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в мире, испания, киев, украина, владимир зеленский, педро санчес, евросоюз, совет евросоюза
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Педро Санчес, Евросоюз, Совет Евросоюза
Премьер Испании прибыл в Киев

Премьер Испании Санчес прибыл с визитом в Киев для встречи с Зеленским

© @sanchezcastejonПремьер Испании Педро Санчес в Киеве
Премьер Испании Педро Санчес в Киеве
© @sanchezcastejon
Премьер Испании Педро Санчес в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в Twitter, что прибыл с визитом в Киев, где планируется встреча с Владимиром Зеленским.
«

"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был на Украине вместе с Владимиром Зеленским", - написал Санчес.

Премьер отметил, что передаст правительству и парламенту Украины "всю европейскую солидарность".
Ранее газета El Pais писала, что Санчес должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. Согласно изданию, это уже второй за последние несколько месяцев визит Санчеса на Украину.
Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИспанияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийПедро СанчесЕвросоюзСовет Евросоюза
 
 
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