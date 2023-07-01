https://ria.ru/20230701/ispaniya-1881616955.html

Премьер Испании прибыл в Киев

Премьер Испании прибыл в Киев - РИА Новости, 01.07.2023

Премьер Испании прибыл в Киев

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в Twitter, что прибыл с визитом в Киев, где планируется встреча с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T10:36

2023-07-01T10:36

2023-07-01T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

испания

киев

украина

владимир зеленский

педро санчес

евросоюз

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в Twitter, что прибыл с визитом в Киев, где планируется встреча с Владимиром Зеленским. "Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был на Украине вместе с Владимиром Зеленским", - написал Санчес.Премьер отметил, что передаст правительству и парламенту Украины "всю европейскую солидарность". Ранее газета El Pais писала, что Санчес должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. Согласно изданию, это уже второй за последние несколько месяцев визит Санчеса на Украину. Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.

https://ria.ru/20230630/sammit-1881564998.html

испания

киев

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, испания, киев, украина, владимир зеленский, педро санчес, евросоюз, совет евросоюза