https://ria.ru/20230701/ispaniya-1881616955.html
Премьер Испании прибыл в Киев
Премьер Испании прибыл в Киев - РИА Новости, 01.07.2023
Премьер Испании прибыл в Киев
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в Twitter, что прибыл с визитом в Киев, где планируется встреча с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T10:36
2023-07-01T10:36
2023-07-01T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
испания
киев
украина
владимир зеленский
педро санчес
евросоюз
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в Twitter, что прибыл с визитом в Киев, где планируется встреча с Владимиром Зеленским. "Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был на Украине вместе с Владимиром Зеленским", - написал Санчес.Премьер отметил, что передаст правительству и парламенту Украины "всю европейскую солидарность". Ранее газета El Pais писала, что Санчес должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. Согласно изданию, это уже второй за последние несколько месяцев визит Санчеса на Украину. Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
https://ria.ru/20230630/sammit-1881564998.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Премьер Испании прибыл в Киев
Премьер Испании Санчес прибыл с визитом в Киев для встречи с Зеленским