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Премьер Ирака обсудил с послом России возможный приезд в Москву
Премьер Ирака обсудил с послом России возможный приезд в Москву - РИА Новости, 01.07.2023
Премьер Ирака обсудил с послом России возможный приезд в Москву
Премьер-министр Мухаммед ас-Судани обсудил в субботу на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым возможные сроки визита премьера в Россию, говорится в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:37
2023-07-01T15:37
2023-07-01T15:37
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ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Мухаммед ас-Судани обсудил в субботу на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым возможные сроки визита премьера в Россию, говорится в сообщении пресс-службы иракского правительства, поступившем РИА Новости. "В ходе встречи они обсудили отношения между двумя странами, а также дату, когда его превосходительство может посетить Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении. По информации пресс-службы, на встрече "была отмечена ключевая роль Ирака в регионе и его усилия по сближению точек зрения, чтобы укреплять безопасность и стабильность в регионе и продвигать его развитие". Премьер-министр подтвердил заинтересованность и поддержку Ираком мирного урегулирования российско-украинского кризиса и ликвидации всех проявлений его последствий.
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РИА Новости
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в мире, ирак, россия, багдад (город)
В мире, Ирак, Россия, Багдад (город)
Премьер Ирака обсудил с послом России возможный приезд в Москву
Премьер Ирака ас-Судани обсудил с послом России в Багдаде возможный визит в Москву
ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Мухаммед ас-Судани обсудил в субботу на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым возможные сроки визита премьера в Россию, говорится в сообщении пресс-службы иракского правительства, поступившем РИА Новости.
"В ходе встречи они обсудили отношения между двумя странами, а также дату, когда его превосходительство может посетить Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, на встрече "была отмечена ключевая роль Ирака в регионе и его усилия по сближению точек зрения, чтобы укреплять безопасность и стабильность в регионе и продвигать его развитие".
Премьер-министр подтвердил заинтересованность и поддержку Ираком мирного урегулирования российско-украинского кризиса и ликвидации всех проявлений его последствий.
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