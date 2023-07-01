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Премьер Ирака обсудил с послом России возможный приезд в Москву - РИА Новости, 01.07.2023
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15:37 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/irak-1881650087.html
Премьер Ирака обсудил с послом России возможный приезд в Москву
Премьер Ирака обсудил с послом России возможный приезд в Москву - РИА Новости, 01.07.2023
Премьер Ирака обсудил с послом России возможный приезд в Москву
Премьер-министр Мухаммед ас-Судани обсудил в субботу на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым возможные сроки визита премьера в Россию, говорится в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:37
2023-07-01T15:37
в мире
ирак
россия
багдад (город)
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ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Мухаммед ас-Судани обсудил в субботу на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым возможные сроки визита премьера в Россию, говорится в сообщении пресс-службы иракского правительства, поступившем РИА Новости. "В ходе встречи они обсудили отношения между двумя странами, а также дату, когда его превосходительство может посетить Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении. По информации пресс-службы, на встрече "была отмечена ключевая роль Ирака в регионе и его усилия по сближению точек зрения, чтобы укреплять безопасность и стабильность в регионе и продвигать его развитие". Премьер-министр подтвердил заинтересованность и поддержку Ираком мирного урегулирования российско-украинского кризиса и ликвидации всех проявлений его последствий.
https://ria.ru/20230628/putin-1880960754.html
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в мире, ирак, россия, багдад (город)
В мире, Ирак, Россия, Багдад (город)
Премьер Ирака обсудил с послом России возможный приезд в Москву

Премьер Ирака ас-Судани обсудил с послом России в Багдаде возможный визит в Москву

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Мухаммед ас-Судани обсудил в субботу на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым возможные сроки визита премьера в Россию, говорится в сообщении пресс-службы иракского правительства, поступившем РИА Новости.
"В ходе встречи они обсудили отношения между двумя странами, а также дату, когда его превосходительство может посетить Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, на встрече "была отмечена ключевая роль Ирака в регионе и его усилия по сближению точек зрения, чтобы укреплять безопасность и стабильность в регионе и продвигать его развитие".
Премьер-министр подтвердил заинтересованность и поддержку Ираком мирного урегулирования российско-украинского кризиса и ликвидации всех проявлений его последствий.
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