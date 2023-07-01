https://ria.ru/20230701/irak-1881650087.html

Премьер Ирака обсудил с послом России возможный приезд в Москву

Премьер Ирака обсудил с послом России возможный приезд в Москву - РИА Новости, 01.07.2023

Премьер Ирака обсудил с послом России возможный приезд в Москву

Премьер-министр Мухаммед ас-Судани обсудил в субботу на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым возможные сроки визита премьера в Россию, говорится в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:37

2023-07-01T15:37

2023-07-01T15:37

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ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Мухаммед ас-Судани обсудил в субботу на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым возможные сроки визита премьера в Россию, говорится в сообщении пресс-службы иракского правительства, поступившем РИА Новости. "В ходе встречи они обсудили отношения между двумя странами, а также дату, когда его превосходительство может посетить Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении. По информации пресс-службы, на встрече "была отмечена ключевая роль Ирака в регионе и его усилия по сближению точек зрения, чтобы укреплять безопасность и стабильность в регионе и продвигать его развитие". Премьер-министр подтвердил заинтересованность и поддержку Ираком мирного урегулирования российско-украинского кризиса и ликвидации всех проявлений его последствий.

https://ria.ru/20230628/putin-1880960754.html

ирак

россия

багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ирак, россия, багдад (город)