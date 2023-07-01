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Тони Блэр считает свержение Саддама Хуссейна тем, что "важно было сделать"
Тони Блэр считает свержение Саддама Хуссейна тем, что "важно было сделать" - РИА Новости, 01.07.2023
Тони Блэр считает свержение Саддама Хуссейна тем, что "важно было сделать"
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что считает свержение президента Ирака Саддама Хусейна "тем, что важно было сделать", невзирая на... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T05:00
2023-07-01T05:00
2023-07-01T05:00
в мире
ирак
великобритания
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ТОКИО, 1 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что считает свержение президента Ирака Саддама Хусейна "тем, что важно было сделать", невзирая на "чрезвычайно большую недооценку проблем после". В ходе интервью журналист японского издания "Никкэй" попросил Блэра поделиться мнением относительно "уроков, вынесенных во время его пребывания у власти, когда в мире произошли такие события, как 11 сентября или война в Ираке". "Смотрите, была чрезвычайно большая недооценка проблем после того, как диктаторский режим Хуссейна был свержен. Я всегда говорил людям, что есть масса вещей, которые мы бы сделали иначе. Но я все еще думаю, что в конечном итоге на Ближнем Востоке свержение режима Хуссейна было тем, что было важно сделать", - ответил он. Войска Соединенных Штатов и их союзников вторглись в Ирак весной 2003 года с целью свержения Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения, что в дальнейшем было опровергнуто. Хусейн был свергнут в апреле 2003 года. Власть была передана временной коалиционной администрации по главе с американским дипломатом Полом Бремером. Первыми ее решениями были запрет правящей партии "Баас" и роспуск иракской армии. В результате не у дел оказались 80-90 тысяч офицеров и еще больше простых военных. Россия неоднократно заявляла, что именно это стало катализатором для укрепления террористической организации "Исламское государство"*, так как именно эти люди, оказавшись не у дел, пополнили ее ряды. Президент РФ Владимир Путин в 2014 году, когда ИГ* была на пике мощи, говорил, что в ее состав влились десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии "Баас". Имена бывших высокопоставленных иракских чиновников и военных не раз звучали в списках членов ИГ*. Например, в апреле 2015 года было объявлено об уничтожении Иззата Ибрагима ад-Дури, которого называли вдохновителем группировки. Когда-то он был заместителем Хусейна. Блэр ранее заявлял, что нельзя сказать, что "те, кто сместил Саддама в 2003 году, не несут ответственность за ситуацию в 2015".* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, ирак, великобритания, тони блэр, саддам хусейн, исламское государство
В мире, Ирак, Великобритания, Тони Блэр, Саддам Хусейн, Исламское государство
Тони Блэр считает свержение Саддама Хуссейна тем, что "важно было сделать"
Тони Блэр считает, что важно было свергнуть Саддама Хуссейна, несмотря на проблемы после
ТОКИО, 1 июл – РИА Новости.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил
, что считает свержение президента Ирака Саддама Хусейна "тем, что важно было сделать", невзирая на "чрезвычайно большую недооценку проблем после".
В ходе интервью журналист японского издания "Никкэй" попросил Блэра поделиться мнением относительно "уроков, вынесенных во время его пребывания у власти, когда в мире произошли такие события, как 11 сентября или война в Ираке".
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"Смотрите, была чрезвычайно большая недооценка проблем после того, как диктаторский режим Хуссейна был свержен. Я всегда говорил людям, что есть масса вещей, которые мы бы сделали иначе. Но я все еще думаю, что в конечном итоге на Ближнем Востоке
свержение режима Хуссейна было тем, что было важно сделать", - ответил он.
Войска Соединенных Штатов и их союзников вторглись в Ирак весной 2003 года с целью свержения Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения, что в дальнейшем было опровергнуто.
Хусейн был свергнут в апреле 2003 года. Власть была передана временной коалиционной администрации по главе с американским дипломатом Полом Бремером. Первыми ее решениями были запрет правящей партии "Баас" и роспуск иракской армии. В результате не у дел оказались 80-90 тысяч офицеров и еще больше простых военных.
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неоднократно заявляла, что именно это стало катализатором для укрепления террористической организации "Исламское государство
"*, так как именно эти люди, оказавшись не у дел, пополнили ее ряды. Президент РФ Владимир Путин
в 2014 году, когда ИГ* была на пике мощи, говорил, что в ее состав влились десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии "Баас".
Имена бывших высокопоставленных иракских чиновников и военных не раз звучали в списках членов ИГ*. Например, в апреле 2015 года было объявлено об уничтожении Иззата Ибрагима ад-Дури, которого называли вдохновителем группировки. Когда-то он был заместителем Хусейна.
Блэр ранее заявлял, что нельзя сказать, что "те, кто сместил Саддама в 2003 году, не несут ответственность за ситуацию в 2015".
* Запрещенная в России террористическая организация
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