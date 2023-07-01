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Тони Блэр считает свержение Саддама Хуссейна тем, что "важно было сделать"

Тони Блэр считает свержение Саддама Хуссейна тем, что "важно было сделать" - РИА Новости, 01.07.2023

Тони Блэр считает свержение Саддама Хуссейна тем, что "важно было сделать"

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что считает свержение президента Ирака Саддама Хусейна "тем, что важно было сделать", невзирая на... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T05:00

2023-07-01T05:00

2023-07-01T05:00

в мире

ирак

великобритания

тони блэр

саддам хусейн

исламское государство

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ТОКИО, 1 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что считает свержение президента Ирака Саддама Хусейна "тем, что важно было сделать", невзирая на "чрезвычайно большую недооценку проблем после". В ходе интервью журналист японского издания "Никкэй" попросил Блэра поделиться мнением относительно "уроков, вынесенных во время его пребывания у власти, когда в мире произошли такие события, как 11 сентября или война в Ираке". "Смотрите, была чрезвычайно большая недооценка проблем после того, как диктаторский режим Хуссейна был свержен. Я всегда говорил людям, что есть масса вещей, которые мы бы сделали иначе. Но я все еще думаю, что в конечном итоге на Ближнем Востоке свержение режима Хуссейна было тем, что было важно сделать", - ответил он. Войска Соединенных Штатов и их союзников вторглись в Ирак весной 2003 года с целью свержения Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения, что в дальнейшем было опровергнуто. Хусейн был свергнут в апреле 2003 года. Власть была передана временной коалиционной администрации по главе с американским дипломатом Полом Бремером. Первыми ее решениями были запрет правящей партии "Баас" и роспуск иракской армии. В результате не у дел оказались 80-90 тысяч офицеров и еще больше простых военных. Россия неоднократно заявляла, что именно это стало катализатором для укрепления террористической организации "Исламское государство"*, так как именно эти люди, оказавшись не у дел, пополнили ее ряды. Президент РФ Владимир Путин в 2014 году, когда ИГ* была на пике мощи, говорил, что в ее состав влились десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии "Баас". Имена бывших высокопоставленных иракских чиновников и военных не раз звучали в списках членов ИГ*. Например, в апреле 2015 года было объявлено об уничтожении Иззата Ибрагима ад-Дури, которого называли вдохновителем группировки. Когда-то он был заместителем Хусейна. Блэр ранее заявлял, что нельзя сказать, что "те, кто сместил Саддама в 2003 году, не несут ответственность за ситуацию в 2015".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230609/borrel-1877162755.html

https://ria.ru/20211230/protsess-1766111896.html

https://ria.ru/20211230/zaderzhanie-1766100630.html

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в мире, ирак, великобритания, тони блэр, саддам хусейн, исламское государство