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Тони Блэр считает свержение Саддама Хуссейна тем, что "важно было сделать" - РИА Новости, 01.07.2023
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05:00 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/irak-1881598948.html
Тони Блэр считает свержение Саддама Хуссейна тем, что "важно было сделать"
Тони Блэр считает свержение Саддама Хуссейна тем, что "важно было сделать" - РИА Новости, 01.07.2023
Тони Блэр считает свержение Саддама Хуссейна тем, что "важно было сделать"
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что считает свержение президента Ирака Саддама Хусейна "тем, что важно было сделать", невзирая на... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T05:00
2023-07-01T05:00
в мире
ирак
великобритания
тони блэр
саддам хусейн
исламское государство
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ТОКИО, 1 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что считает свержение президента Ирака Саддама Хусейна "тем, что важно было сделать", невзирая на "чрезвычайно большую недооценку проблем после". В ходе интервью журналист японского издания "Никкэй" попросил Блэра поделиться мнением относительно "уроков, вынесенных во время его пребывания у власти, когда в мире произошли такие события, как 11 сентября или война в Ираке". "Смотрите, была чрезвычайно большая недооценка проблем после того, как диктаторский режим Хуссейна был свержен. Я всегда говорил людям, что есть масса вещей, которые мы бы сделали иначе. Но я все еще думаю, что в конечном итоге на Ближнем Востоке свержение режима Хуссейна было тем, что было важно сделать", - ответил он. Войска Соединенных Штатов и их союзников вторглись в Ирак весной 2003 года с целью свержения Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения, что в дальнейшем было опровергнуто. Хусейн был свергнут в апреле 2003 года. Власть была передана временной коалиционной администрации по главе с американским дипломатом Полом Бремером. Первыми ее решениями были запрет правящей партии "Баас" и роспуск иракской армии. В результате не у дел оказались 80-90 тысяч офицеров и еще больше простых военных. Россия неоднократно заявляла, что именно это стало катализатором для укрепления террористической организации "Исламское государство"*, так как именно эти люди, оказавшись не у дел, пополнили ее ряды. Президент РФ Владимир Путин в 2014 году, когда ИГ* была на пике мощи, говорил, что в ее состав влились десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии "Баас". Имена бывших высокопоставленных иракских чиновников и военных не раз звучали в списках членов ИГ*. Например, в апреле 2015 года было объявлено об уничтожении Иззата Ибрагима ад-Дури, которого называли вдохновителем группировки. Когда-то он был заместителем Хусейна. Блэр ранее заявлял, что нельзя сказать, что "те, кто сместил Саддама в 2003 году, не несут ответственность за ситуацию в 2015".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230609/borrel-1877162755.html
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в мире, ирак, великобритания, тони блэр, саддам хусейн, исламское государство
В мире, Ирак, Великобритания, Тони Блэр, Саддам Хусейн, Исламское государство
Тони Блэр считает свержение Саддама Хуссейна тем, что "важно было сделать"

Тони Блэр считает, что важно было свергнуть Саддама Хуссейна, несмотря на проблемы после

© AP Photo / Carlos Julio MartinezБывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Carlos Julio Martinez
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что считает свержение президента Ирака Саддама Хусейна "тем, что важно было сделать", невзирая на "чрезвычайно большую недооценку проблем после".
В ходе интервью журналист японского издания "Никкэй" попросил Блэра поделиться мнением относительно "уроков, вынесенных во время его пребывания у власти, когда в мире произошли такие события, как 11 сентября или война в Ираке".
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"Смотрите, была чрезвычайно большая недооценка проблем после того, как диктаторский режим Хуссейна был свержен. Я всегда говорил людям, что есть масса вещей, которые мы бы сделали иначе. Но я все еще думаю, что в конечном итоге на Ближнем Востоке свержение режима Хуссейна было тем, что было важно сделать", - ответил он.
Войска Соединенных Штатов и их союзников вторглись в Ирак весной 2003 года с целью свержения Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения, что в дальнейшем было опровергнуто.
Хусейн был свергнут в апреле 2003 года. Власть была передана временной коалиционной администрации по главе с американским дипломатом Полом Бремером. Первыми ее решениями были запрет правящей партии "Баас" и роспуск иракской армии. В результате не у дел оказались 80-90 тысяч офицеров и еще больше простых военных.
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Россия неоднократно заявляла, что именно это стало катализатором для укрепления террористической организации "Исламское государство"*, так как именно эти люди, оказавшись не у дел, пополнили ее ряды. Президент РФ Владимир Путин в 2014 году, когда ИГ* была на пике мощи, говорил, что в ее состав влились десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии "Баас".
Имена бывших высокопоставленных иракских чиновников и военных не раз звучали в списках членов ИГ*. Например, в апреле 2015 года было объявлено об уничтожении Иззата Ибрагима ад-Дури, которого называли вдохновителем группировки. Когда-то он был заместителем Хусейна.
Блэр ранее заявлял, что нельзя сказать, что "те, кто сместил Саддама в 2003 году, не несут ответственность за ситуацию в 2015".
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреИракВеликобританияТони БлэрСаддам ХусейнИсламское государство
 
 
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